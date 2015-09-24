Kurban Bayramı'nın ilk gününde 3 bin 500 acemi kasap hastanelik oldu

Kurban Bayramı’nın ilk gününde kurbanı kesmeye çalışırken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde yoğunluğa neden oldu. Ülke genelinde 3 bin 500 kişi hastanelerin acil servislerine kaldırıldı.

Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nın ilk günü 172 kişi, kurban keserken yaralanarak hastaneye başvurdu. Çok sayıda kişi de kendi imkânlarıyla sağlık merkezlerine giderek tedavilerini yaptırdı.

Kayseri'de kurbanlarını kesmek isteyen veya kasaplara yardım etmeye çalışan bazı vatandaşlar, acemiliklerinin kurbanı oldu. Çeşitli yerlerinden yaralanan 67 kişi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve ilçe hastanelerinde tedavi altına alındı.

Yozgat'ta kurban keserken yaralanan 35 vatandaş, Yozgat Devlet Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servislerine başvurdu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde de yaralanan 20 kişi, yakınları veya sağlık görevlilerince hastanelere götürüldü.

Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa

Adıyaman'da kesimlerin başlamasıyla, hastanelerin acil servislerine "acemi kasapların" gelmesi bir oldu. Yaralayan 46 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden hafif yaralanan vatandaşların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Malatya'da kurban kesmeye çalışırken yaralanan yaklaşık 50 kişi, sabah saatlerinden itibaren kentteki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvurdu. Nihat Güneri (28) kolundaki kesiğin derin olması nedeniyle ameliyata alındı.

Kadınların da bulunduğu yaralılar arasında bir kişi, büyükbaş hayvanın üzerine düşmesi sonucu kolunu kırdı.

Gaziantep'te Kurban Bayramı dolayısıyla sabah saatlerinde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan bazı vatandaşlar Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi.

Şanlıurfa'da kurban keserken kimisinin elinden kimisinin de ayağından yaralandığı görülen yaklaşık 60 kişi, kentteki hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Sakarya ve Kocaeli

Sakarya'da kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlardan bazıları, hayvanların darbesi ve kesici aletlerle yaralandı.

Yaralılar, özel otomobil ve ambulanslarla sabahın ilk saatlerinden itibaren Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki hastanelerde acemi kasaplar nedeniyle yoğunluk artarken, yaralılarının büyük çoğunluğu ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Kocaeli'de yaralanan 105 kişi de çeşitli hastanelerde tedavi gördü.

Kurban keserken başından yaralanan Hasan Hüseyin Çallıoğlu, kurbanlık hayvanı kaldırmaya yarayan halattaki borunun koparak başına düştüğünü belirterek, gerekli müdahalenin ardından taburcu edildiğini söyledi. Hüseyin Kama ise kurbanlık büyükbaş hayvanı yatırmak isterken tekme attığını dile getirerek, kaburga kemiğinin kırıldığını kaydetti.

Sivas, Kırklareli, Çorum

Sivas'ta bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayanlar, sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ve Sivas Devlet Hastanesinde yoğunluğa yol açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif şekilde yaralanan 132 kişiden bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu oldu. İki kişinin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Kırklareli'de 14 kişi, kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu.

Çorum'da belediye tarafından belirlenen kurban kesim merkezleri ile kendilerine ait mülklerde kurban kesmeye veya kasaplara yardım etmeye çalışırken yaralanan 66 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Hastane yetkilileri, bayram boyunca olası yaralanmalara karşı hazırlıklı olduklarını, şu ana kadar durumu ağır yaralının bulunmadığını bildirdi.

Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Yalova

Bursa'da, kesimhane ve boş alanlarda bayram namazı sonrası kurbanlıklarını keserken yaralanan 50 kişi, özel araçlar ve sağlık görevlilerince hastanelere taşındı. Yaralılar, ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir'de, kurban kesimi sırasında yaralanan 50 kişi, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedavileri yapılan acemi kasapların, bıçak ve satır kesiği ile kurbanlıkların darbesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Kütahya'da ise kurban keserken yaralanan yaklaşık 30 kişi, hastanelerde tedavi olduktan sonra taburcu oldu.

Yalova'da da kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan yaklaşık 20 kişi, Yalova Devlet Hastanesine başvurdu.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye veya kasaplara yardım etmeye çalışan çok sayıda kişi, acemiliklerinin sonucu yaralandı.

Genellikle araçlarıyla hastanelerin acil servislerine başvuran "acemi kasaplar" yoğunluğa neden oldu. Kent merkezlerinde Konya'da 470, Aksaray'da 65, Karaman'da 70 ve Afyonkarahisar'da 45 olmak üzere 650 kişi hastanelere başvurdu. Yaralıların çoğunun tedavisinin ayakta yapıldığı bildirildi.

Erzurum, Erzincan

Erzurum ve Erzincan'da kurban kesmeye çalışırken 80 kişi yaralandı.

Bayram namazının ardından kesimlerin başladığı Erzurum'da, kurbanlıkları keserken yaralanan 55 kişi, yakınlarının yardımı ile Bölge Eğitim ve Araştırma, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim Araştırma ile Palandöken Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanma oluşan vatandaşların bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyanların tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

Erzincan'da da kurban kesmeye çalışırken yaralanan 25 kişi hastanelere başvurdu. Yakınları ya da 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların büyük bölümü ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çankırı, Sinop, Samsun ve Amasya

Çankırı'da yaklaşık 40 kişi, kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Bıçakla yaralanan ya da kurbanlığı devirmeye çalışırken darbe alan yaklaşık 40 kişi, hastanelerde tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Sinop'ta kurbanlıkları keserken yaralanan 3 kişi, yakınlarının yardımıyla Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen bu kişiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Samsun'da bayramın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan 90 kişi hastanelere başvurdu.

Kurban kesmeye çalışırken kendisini yaralayanlar, sabah saatlerinden itibaren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere başvurdu.

Amasya'da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 97 "acemi kasap" da hastanelere kaldırıldı.

Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük, Bolu

Düzce, Bartın, Zonguldak, Karabük ve Bolu'da kurban keserken yaralanan 113 kişi hastanelere müracaat etti. Kurbanlık kesmek isterken çeşitli yerlerinden yaralanan Düzce'de 38, Bartın'da 21, Zonguldak'ta 7, Karabük'te 12 ve Bolu'daki 35 kişi hastanelere başvurdu. Çoğunlukla tedavisi ayakta yapılan yaralılar, taburcu edildi.

Trabzon, Rize, Bayburt, Giresun, Ordu

Trabzon, Rize, Bayburt, Giresun ve Ordu'da kurban kesimi sırasında yaralanan 155 kişi hastanelere müracaat etti. Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde 8, Fatih Devlet Hastanesinde 10 ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 12 olmak üzere 30 kişinin tedavileri yapıldı.

Rize'de, bayram namazının ardından kurban keserken yaralanan 94 kişi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Rize Devlet Hastanesi ile ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına müracaat etti.

Bayburt'ta da kurbanlıklarını kesmeye çalışan 7 kişi, kesim sırasında kendilerini yaralayarak hastaneye başvurdu.

Giresun'da 9 kişi kurban keserken yaralandı. Yaralıların tedavisi kentteki hastanelerde gerçekleştirildi.

Ordu'da kurban kesimi sırasında 15 kişi, bıçakla el ve ayakları, boynuz darbeleriyle de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastanelere giden acemi kasapların çoğu ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi.

Tokat, Kastamonu

Tokat'ta da hayvan pazarlarından büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık alan vatandaşlar, bayram namazından sonra kurban kesmeye başladı.

Bazı vatandaşlar, kurban kesimi sırasında kendilerini de yaraladı. Yaralanan 50 kişi, ambulans ve özel araçlarıyla gittikleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Tokat Devlet Hastanesi acil servislerinde tedavi edildi.

Kastamonu'da kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan 30 kişi, Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.