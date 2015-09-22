Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?

Kurban Bayramı’nda ülke genelinde parçalı bulutlu ve yağışlı bir hava bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul hava durumu tahminlerine göre hafta genelinde en düşük hava sıcaklıkların 20, en yüksek hava sıcaklıkların ise 28 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre; İstanbul’da 23 Eylül Çarşamba günü için en düşük sıcaklığın 21, en yüksek sıcaklığın 27 derece, 24 Eylül Perşembe günü en düşük sıcaklıkların 21, en yüksek sıcaklıkların ise 27 derece, 25 Eylül Cuma günü en düşük sıcaklıkların 21 derece, en yüksek sıcaklıkların 27 derece, 26 Eylül Cumartesi günü ise en düşük sıcaklığın 21 derece, en yüksek sıcaklığın ise 28 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgelere göre hava durumu

Vatan’da yer alan habere göre; rüzgarın; bugün kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi'nde hava durumunun parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli, Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde hava durumunun parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın batı kıyıları ile zamanla il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde hava durumunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de hava durumunun parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Orta ve Doğu Karadeniz Bölümleri'nde hava durumunun parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'da hava durumunun az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava durumunun az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün hava sıcaklıklarının; Batman'da 35 derece, Diyarbakır'da 33 derece, Gaziantep'te 31 derece, Şanlıurfa'da ise 33 derece olması bekleniyor.