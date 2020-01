Kurban Bayramı'nda Ayvalık adalarına yoğun talep

Tuncel YILMAZ / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde tekneyle çıkılan günübirlik ada turlarına bu yıl 10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.

Ayvalık\'taki irili ufaklı 22 adaya her gün 11.00 ile 18.00 saatleri arasında turizm sezonu süresince tur düzenleniyor. Günübirlik turlarda Ayvalık\'ın Maden, İncirli, Kara Ada, Güneş Adası, Çıplak Ada, Melina, Ortunç Koyu ve Pınar Adası\'nın birer akvaryum görünümündeki koylarını gezen tatilciler papalina ya da sardalye balığı, salata ve karpuzdan oluşan öğle yemeği menüsüyle karınlarını doyurabiliyor. Ayvalık Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi\'ne ait 18, özel 17 farklı tekneyle Sarımsaklı ve Cunda Adası\'nda turlara çıkan turistler, 60 ile 450 kişilik yolcu kapasiteli gezi teknelerini doldurdu. 40 lira karşılığında bu seyahate çıkmak isteyen tatilciler bu bayram Ayvalık adalarına akın etti.

DOLULUKTAN MEMNUNLAR

Her yıl yaz sezonunda günlük ortalama 3 ile 4 bin kişinin adalara götürülmesine karşın bu yıl sadece Kurban Bayramı\'nın ikinci gününde 5 binin üzerinde tatilcinin adalar turuna katıldığını belirten tur işletmecisi Eşref Jale, \"Bu yıl 10 günlük Kurban Bayramı tatili turizmciler için adeta can simidi oldu. Bu bayram gezi teknelerimizdeki doluluk oranı çok fazla. Ayvalık çok kalabalık. İyi iş yaptık. Her şey çok güzel. İnşallah devamı gelir\" dedi. Düzenledikleri turlarda öğle yemeği olarak balık verdiklerini kaydeden Jale, \"Bu yemeklerde sınır yok. Her misafirimiz doyasıya kadar balık yiyebiliyor. Mevsim meyveleri ikram ediyoruz. Kişi başı 40 lira olan turlarımızda, 12 yaşındaki çocuklardan yarım bedel alıyoruz. Bayram öncesinde talep çok kötüydü. Ama bu bayram bizim moralimizi yükseltti\" diye konuştu.

Kurban Bayramı tatilinin ilk günlerinde ailesiyle birlikte Ayvalık\'a gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da kiraladığı bir gezi teknesiyle Ayvalık\'ın masmavi koylarında, adalar turunun keyfini çıkaranlar arasındaydı.

