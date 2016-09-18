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Kurban Bayramı tatilinde 74 kişi trafik kazası kurbanı oldu

9 günlük tatil boyunca 147 trafik kazası meydana gelirken 615 kişi yaralandı

Fotoğraf: Arşiv

18 Eylül 2016 21:33

Kurban Bayramı’nda 9 günlük tatilde yurt genelinde meydana gelen 147 trafik kazasında 74 kişi öldü, 615 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, 9 günlük tatilde bugün saat 17.00’ye kadar meydana gelen toplam 147 trafik kazasında 74 kişi öldü, toplam 615 kişi de yaralandı. Kazaların günlere göre dağılımı şöyle:

* Kurban Bayramı tatilinin ilk günü olan 10 Eylül Cumartesi günü meydana gelen 21 kazada 13 kişi öldü, 79 kişi de yaralandı.

* Bayram tatilinin ikinci günü olan 11 Eylül Pazar günü meydana gelen 13 kazada ise 11 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı.

* Tatilinin 3’üncü günü ve Kurban Bayramı’nın 1’inci günü olan 12 Eylül Pazartesi günü meydana gelen 14 kazada ise 11 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

* Tatilinin 4’üncü günü ve Kurban Bayramı’nın 2’nci günü olan 13 Eylül Salı günü meydana gelen 4 kazada 1 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

* Tatilin 5’inci, Kurban Bayramı’nın 3’üncü günü olan 14 Eylül Çarşamba günü meydana gelen 10 kazada 6 kişi öldü, 56 kişi yaralandı.

* Tatilin 6’ncı, Kurban Bayramı’nın 4’üncü günü 15 Eylül perşembe günü meydana gelen 11 kazada 9 kişi öldü, 122 kişi yaralandı.

* Tatilin 7’nci günü 16 Eylül Cuma günü meydana gelen 32 kazada 8 kişi öldü, 116 kişi yaralandı.

*Tatilin 8’inci günü 17 Eylül cumartesi günü meydana gelen 26 kazada 8 kişi öldü, 97 kişi yaralandı.

*Tatilin son günü olan 18 Eylül Pazar günü meydana gelen 16 kazada, 7 kişi öldü, 53 kişi yaralandı. Bugünkü kazalar Trabzon, Konya, Aksaray, Bartın, Çorum, İstanbul, Kırıkkale, Sivas, Van, Adıyaman, Kocaeli ve Adana’da meydana geldi.

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