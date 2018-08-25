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Kurban Bayramı tatilinde 7 günlük kaza bilançosu: 107 ölü, 561 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 107'YE, YARALI SAYISI İSE 561'E YÜKSELDİ Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu

25 Ağustos 2018 02:19

ÖLÜ SAYISI 107\'YE, YARALI SAYISI İSE 561\'E YÜKSELDİ
Bakanlar Kurulu kararıyla 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde, alınan tüm önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın, bilanço yine ağır oldu. 17 Ağustos Cuma günü mesai bitiminden, bayramın son günü olan 24 Ağustos Cuma günü saat 23.30\'a kadar yurt genelinde 143 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 107 kişi yaşamını yitirdi, 561 kişi de yaralandı.
DÖRDÜNCÜ GÜN
Bayramın son günü 24 Ağustos Cuma günü saat 23.30’a kadar ise 14 kaza meydana geldi. Antalya (2), Sinop (2), Çorum (2), Gaziantep (2), Aydın, Bursa, Kayseri, Düzce, Osmaniye ve  Kocaeli\'deki kazalarda 10 kişi öldü, 65 kişi yaralandı.

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