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Kurban Bayramı tatilinde 3 günlük kaza bilançosu: 49 ölü, 206 yaralı

İSTANBUL, (DHA)- BAKANLAR Kurulu kararıyla 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilinde yollarda yine çok sayıda kaza meydana geldi

20 Ağustos 2018 20:54

İSTANBUL, (DHA)- BAKANLAR Kurulu kararıyla 9 gün olarak belirlenen Kurban Bayramı tatilinde yollarda yine çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü mesai bitiminden, arife günü olan bugün saat 16.00’ya kadar meydana gelen 55 kazada, 49 kişi hayatını kaybetti, 206 kişi de yaralandı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar, geçen Cuma günü mesai bitimi sonrası memleketlerine ve tatil yörelerine gitmek için yollara düştü. Trafikte yoğunluk yaşanırken, alınan önlemler ve yapılan tüm uyarılara karşın ülkenin dört bir yanından yine kaza haberleri geldi.

Cuma günü mesai bitimi olan saat 18.00\'den gece yarısına kadar Manisa\'da 2, Ordu, Bursa ve Düzce\'de meydana gelen 5 ayrı kazada, 5 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Tatilin ilk günü olan 18 Ağustos Cumartesi günü 21 kaza oldu. Malatya, Çorum ve Antalya’da 2’şer, Niğde, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Adıyaman, Hatay, Bursa, Kütahya, Ordu, Hakkari, Afyonkarahisar, Bolu, Şanlıurfa ve Çankırı’da meydana gelen kazalarda 17 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı.

19 Ağustos Pazar günü ise 20 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 21 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Kazalar Konya’da 3, Manisa’da 2, Samsun, Elazığ, Osmaniye Kocaeli, Kırıkkale, Mardin, İzmir, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Bartın, Uşak, Kütahya, Malatya, Yalova, Sakarya\'da meydana geldi.

Arife günü olan 20 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar, 2’si Çorum\'da olmak üzere, İstanbul, Antalya, Edirne, Zonguldak, Karaman, Kocaeli ve Uşak’ta 9 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi öldü, 22 kişi de yaralandı.

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