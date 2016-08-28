Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, kamu çalışanları Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 9 gün tatil yapacak.

Memurlar 16 Eylül Cuma günü idari izinli sayılacak. Emekli ve memur maaşları 8-9 Eylül'de ödenecek.

Başbakan Binali Yıldırım, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 16 Eylül Cumagünü tam gün izinli sayılmasına ilişkin yazıyı imzaladı.

Buna göre, kurum yöneticilerince gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede elemanbulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanlar, Kurban Bayramı'nın ertesi günü (16 Eylül Cuma) tam gün idari izinli sayılacak. Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.