-Kurban Bayramı öncesi tatilcilere uyarı ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Çetin, Kurban Bayramı'nda tatile çıkacaklara seyahat acenteleriyle sözleşme yapma uyarısında bulundu. Ali Çetin, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda vatandaşların tatillerini yurt içi ve dışı turlarla değerlendirmek istediğini ifade ederek, tatilcilerin herhangi bir sorun çıktığında haklarını arayabilmeleri için tur firmasıyla mutlaka sözleşme imzalamaları gerektiğini belirtti. Çetin, ''Sözleşmede her şey açıkça yazılmalı. İletişim bilgileri, ne zaman gidilecek, ne zaman gelinecek, ne tür kesintiler pakete dahil, neler değil, nerede kalınacak, nerede durulacak, nerede yenilecek, ödeme planı nasıl? Sözleşmede fiyat ya da ödeme koşulları varsa yurt dışı harçları da mutlaka belirtilmeli. Mutlaka bu bilgiler sözleşmede yer almalı'' dedi. En çok şikayet edilen hususun kalınacak yer olduğunu söyleyen Çetin, ''4 yıldızlı otelde kalınacak' deniliyor ancak gidildiğinde o otelde yer olmadığı gerekçesiyle tüketici başka otele yönlendirilmek isteniyor. Otel şehir merkezinin uzağında oluyor ya da kalitesi düşük oluyor. Tüketiciler otele giriş işlemleri yapılırken bekletiliyor'' diye konuştu. Tüketicilerin haklarını bilmesi ve araması gerektiğini kaydeden Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kimi durumlarda seyahat acentesi sözleşme imzaladıktan sonra fiyatı değiştirmek istiyor. Acente bunu diyemez. 'Fiyatı değiştiriyorum' diyorsa en az bir hafta önceden bunu tüketiciye haber vermeli. Bu değişiklik bir kuruş dahi olsa tüketici istiyorsa tazminat ödemeden veya kesinti olmadan 10 gün içinde sözleşmeden vazgeçebilir. Bir yakınını kaybetmesi, kaza geçirmesi gibi çok ciddi durumlarda tüketiciler seyahatten en az 7 gün önce acenteye bilgi vererek haklarını üçüncü kişilere devredebilir.'' -''Tüketicinin tazminat hakkı var''- Çetin, yeterli talep olmadığı durumlarda seyahat acentelerinin sözleşmeleri feshettiğini belirterek, ''Bu durumda seyahat acentesi tüketiciden ne aldıysa 10 gün içinde iade etmeli. Böyle bir fesihte tüketici tazminat isteyebilir. Tüketici 'ben hazırlandım, gideceğim' diyor. Seyahat acentesi 3 gün kala 'tur iptal edildi' diyor. Bu manevi yıkım oluyor. Onun dışında seyahat için harcamalar yapılıyor. Kıyafet, çanta alıyor, bunları da seyahat acentesinden talep edebilir. Seyahat acentesi broşür vermek zorunda. Bu broşürde yazılan ne varsa acente bunların tamamını tüketiciye ücretsiz vermek zorunda'' dedi. Yurt içi seyahatlerde gidilen araçların kötü olmasından da şikayet edildiğini ifade eden Çetin, ''Son model otobüsle gidilecek deniliyor ama araçta klima çalışmıyor. Tüketici hasta oluyor. Hem hastalandı hem de huzursuz oldu. Bu durumda tüketici tüm masrafları talep edebilir'' diye konuştu. Çetin, tüketicinin tatilden beklediği faydayı sağlayamaması durumunda parasını geri isteyebileceğini belirterek, ''Tüketici öncelikle derneklerden hak arama yollarını öğrenmeli ve en kısa zamanda seyahat şirketine ihtarname göndermeli. Böylece uzlaşmazlığın başladığı bildirilecek. Seyahatin bedeli bin 32 liradan düşükse kaymakamlıklarda tüketici hakem heyeti var, oraya gidecek. Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde ise 2 bin 600 liraya kadar il tüketici hakem heyetlerine, seyahat bedelleri daha yüksekse tüketici mahkemelerine gidecek. Tüketicinin tazminat hakkı var'' dedi.