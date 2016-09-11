Kurban Bayramı boyunca radar cezası yok!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün emirini yayınlayarak Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülere ceza yazılmamasını isteyerek, yapılan kural ihlallerinin sözlü olarak uyarılarak, "Siz bu cezayı 15 Temmuz gecesi ödediniz. Hayırlı yolculuklar" denilmesi istendi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bugün Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen emiri yayınladı. Trafik ekiplerine gönderilen emirde Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülere Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES), Mobese ve radar aracılığıyla ceza kesilmemesi istenilerek, sürücülere yaptıkları kural ihlali ve cezasının sözlü olarak hatırlatılarak,"Siz bu cezayı 15 Temmuz gecesi ödediniz. Hayırlı yolculuklar" denilmesi istendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından yayınlanan emir şöyle:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzden alınan emir doğrultusunda Kurban Bayramı tatilini kapsayan 10-18 Eylül tarihleri arasında vatandaşlarımıza denetim amaçlı EDS, TEDES, Mobese, radar vebenzeri şekilde herhangi bir ceza yazılmayacak, kural ihlali tespit edilen yol kullanıcılarına ihlal ettiği kural ve cezası hatırlatıldıktan sonra 'Siz bu cezayı 15 Temmuz gecesi ödediniz. Hayırlı yolculuklar" denilecektir."

Emir sehven yazılmış

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, emrin sehven yazıldığını kısa sürede düzeltildiğini belirttiler. Emniyet yetkilileri tarafından emrin, "Yazıda belirtilen hususlar sehven ifade edilmiştir. Alınan talimattaki maksat vatandaşımıza tuzağa düşürecek şekilde değil, radar uygulamalarının ilgili yönerge hükümlerine uygun şekilde uyarıcı levha konulmak suretiyle devam edileceği, trafik kurallarını ihlal eden vatandaşlarımıza öncelikle uyarı ve bilgilendirme yöntemi uygulanarak, kural ihlallerinde ısrar devam eden sürücülere gerekli yasal cezai işlem uygulanmasına devam edilecektir" diye düzeltildiğini, radar uygulamalarının tuzak kurulmadan yapılmasının istenildiği belirtildi.