Kurban Bayramı alışverişleri ikiye katladı

İSTANBUL, (DHA)- E-ticaret platformu Hepsiburada’nın bayram alışverişi verilerine göre, toplam e-ticaret hacminde geçtiğimiz bayram dönemine oranla yüzde 126 oranında artış yaşandı.

Elde edilen verilere göre bu sene Kurban Bayramı alışverişlerinde en çok rağbet gören ürünler kahve, çay, sofra-mutfak gereçleri, çamaşır ve bulaşık deterjanı, şampuan, kolonya, derin dondurucu, kıyma makinesi ve kahve makinesi oldu.

DERİN DONDURUCU VE SOĞUTUCULARA OLAN İLGİ YÜZDE 72 ORANINDA ARTTI

Hepsiburada’nın yaptığı açıklamaya göre derin dondurucu ve soğutuculara olan ilgi geçen seneye göre yüzde 72 artış gösterdi. 36 – 45 yaş grubunun daha fazla tercih ettiği derin dondurucular İstanbul, Ankara, İzmir’den sonra en çok Kocaeli, Balıkesir ve Bursa’dan talep görüyor.

Firma, derin dondurucu almak isteyen müşterilere doğru seçimi yapmaları adına, derin dondurucunun yatay mı yoksa dikey mi olacağı, enerji tüketimi, saklama süresi ve yiyecekleri şoklama özelliğinin olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini de hatırlatıyor.

EN FAZLA ÇAMAŞIR VE BULAŞIK DETERJANLARI İLE TEMİZLİK SETLERİ RAĞBET GÖRÜYOR

Geçtiğimiz yıl bayram dönemine kıyasla bu bayram 3 kat daha fazla ilgi gören temizlik ürünlerine en çok İstanbul, Gaziantep, Ankara ve İzmir ‘den talep geldi. 25-35 yaş grubunun daha fazla ilgi gösterdiği kategoriden en çok çamaşır ve bulaşık deterjanlarıyla, temizlik setleri rağbet görüyor.

BU BAYRAMDA BAHÇE KEYFİ 3 KAT ARTTI

Elde edilen verilere göre bahçe grubundan en çok alışveriş yapan şehirlerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir gelirken, bu şehirleri Muğla, Bursa ve Kocaeli takip etti. Geçtiğimiz yıl bayram dönemine göre bahçe ürünlerine olan talebin 3 katına çıktığını açıklayan Hepsiburada, en çok 30-40 yaş grubunun alışveriş yaptığı kategoride en çok ilgiyi salıncaklar, şezlonglar, çim biçme makineleri, bahçe oturma grupları, şemsiyelerin gördüğünü açıkladı. Firma ayrıca bahçe ürünlerinde 19 Ağustos\'a kadar yüzde 18 KDV indirim kampanyasını da müşterileriyle buluşturuyor.

KOZMETİK ÜRÜNLERİNE OLAN TALEP DE ARTTI

Kozmetik ürünlerine olan ilginin geçen bayrama oranla yüzde 125 arttığını açıklayan Hepsiburada, en çok 26-35 yaş grubunun alışveriş yaptığı kozmetik kategorisinde İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra Bursa, Kocaeli ve Antalya kozmetik ürünlerine ilgi gösteren iller olarak sıralanıyor. Kozmetik kategorisinde en çok talep gören ürünler arasında ise güneş bakım ürünleri, parfümler, yüz, vücut ve cilt bakım ürünleriyle yer alıyor.

(FOTOĞRAF)