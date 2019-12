-''Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk'' davasında hapis istemleri ANKARA (A.A) - 29.11.2011 - ''Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk'' iddialarıyla ilgili davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu, LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ve Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım'ın, ''zincirleme biçimde hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanmak'' suçlamasından 1 yıl 3'er aydan 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2009'daki ''kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk'' iddiaları üzerine, 45 kişi hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı Sadık Bayındır, duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Esas hakkındaki görüşte, sanıklar Mahmut Ay, Faik Yavuz, Özkan Yavuz, Süleyman Yavuz, Mustafa Ay ve Ahmet Ay'ın suç örgütü kurdukları, 15 sanığın örgüt üyesi olduğu, 8 sanığın ise örgüt üyesi olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği ileri sürüldü. Suç örgütünün, ''kesmediği hayvanları, kesilmiş gibi gösterip, sahte noter belgeleri tanzim ettirerek, vekaletle kurban kesim işi yapan dernek ve vakıfları dolandırmayı amaçladığı'' kaydedilen görüşte, örgüt üyelerinin, vekaleten kurban kesmek isteyen vakıf ve derneklerle yaptıkları sözleşmeler uyarınca, belirtilen miktar kadar hayvanı temin etmeden, kurban kesimini gerçekleştirmiş gibi gösterdikleri ve bu yolla kesilmesi gerekenin çok altında kesim gerçekleştirdiği öne sürüldü. Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV yöneticilerinin, ihale şartnamesi ve ihaleyi alan firmayla yaptıkları sözleşmede, sadece bildirdikleri hisseye karşılık eden hayvanın boynunu kesmek, kan akıtmak görevini istedikleri, hayvanların satın alınması, bakımı ve kesildikten sonra etlerinin dağıtımı gibi teknik şartname hazırlamadıkları anlatıldı. Görüşte, bu vakıfların yetkililerinin, ''vekaleten kurban kesmek amacıyla, hayvanı satın almak, kesmek ve eti, deriyi, bağırsakları vs. şehit ailelerine veya lösemili çocuklara dağıtmak üzere yatırılan paraları, yatırılış amacı dışında, suç örgütü yöneticileri ve firmaları yararına harcadıkları'' ileri sürüldü. Deniz Feneri Derneği yetkililerinin ise ihale şartnamesi ve ihaleyi alan firmayla yaptıkları sözleşmede kurbanlık tarifine yer verdiği, Mehmetçik Vakfı ve LÖSEV'den farklı olarak, kesilecek hayvanların her birinin canlı ağırlığını, et ağırlığın vs. öngördükleri ve bu miktar üzerinden kesim yapan firmaya ödeme yaptıkları anlatılan görüşte, sözleşme içeriğine göre, dernek adına kesimi gerçekleştiren firmanın, 910 adet büyükbaş hayvanı kurban olarak kesmediği, suç örgütü mensuplarının, başkaları adına kesilen kurbanları dernek adına kesilmiş gibi gösterdiği savunuldu. Görüşte, şu iddialara yer verildi: ''Dernek yetkilisi sanıkların ise bağış yapan şahısların iradelerini karşılayacak şekilde sözleşme yapmalarına rağmen, bu sözleşme şartlarına uygun davranmadıkları, dernek adına yapılan bağışlar doğrultusunda kesilmesi gereken miktar kadar hayvan kestirmedikleri ve kesilen kurban etleri ve derilerinin ise tamamını almak yerine etlerin bir kısmı ile derileri, kurbanlık hayvanları kesen firmaya terk ederek, bağışlanan paraları, amacı dışında, suç örgütü yöneticileri ve firmaları yararına harcadıkları anlaşılmıştır.'' THK yetkililerinin ise Mehmetçik Vakfınca vekalet yoluyla kesilen kurbanların deri ve bağırsaklarını alıp, değerlendirmek ve bu yolla gelir elde etmek yerine, bu derileri teslim almadan doğrudan örgüt üyesi sanık Süleyman Yavuz'un yetkilisi olduğu firmaya verdiği, derileri sözleşme olmadan, amacı dışında başkalarına devrettiği öne sürülen görüşte, ''Kurbanlık hayvanların kesildiği 27-29 Kasım 2009 tarihlerinde bir sözleşmenin bulunmadığı, sözleşmenin kurban kesme işlemleri tamamlandıktan, hatta soruşturma başladıktan ve deri teslim tutanakları Türk Hava Kurumundan istendikten sonra, 2 Aralık 2009'da Öz.Şah firmasıyla yapıldığı anlaşılmıştır'' denildi. -12 yıl 3'er aya kadar hapisleri istendi- Görüşte, Mehmetçik Vakfı Başkanı Salih Güloğlu, LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, Genel Sekreteri İbrahim Altan ve THK Genel Başkanı Osman Yıldırım'ın, ''zincirleme biçimde hizmet sebebiyle güveni kötüye kullanmak'' suçlamasından 1 yıl 3'er aydan 12 yıl 3'er aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi istendi. Mahmut Ay, Faik Yavuz, Özkan Yavuz, Süleyman Yavuz, Mustafa Ay ve Ahmet Ay'ın ''suç örgütü kurmak ve yönetmek'' suçundan cezalandırılması talep edilirken, 15 sanığın ''suç örgütü üyesi olmak'', 8 sanığın ''üye olmamakla birlikte suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan cezalandırılması istendi. Bazı sanıkların, Mehmetçik Vakfı, LÖSEV, Deniz Feneri Derneği aracı kılınarak gerçekleştirilen ''nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik'' eylemlerinden de cezalandırılması istenen esas hakkındaki görüşte, bir kısım sanıklar hakkında da üzerlerine atılı suçlamalardan beraat talebinde bulunuldu. Duruşma, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilerek, ertelendi.