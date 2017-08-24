Kurban atığına ceza 1267 lira

NİĞDE,(DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Niğde İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Kurban Bayramı\'nda kurban kesim yerlerinde yasaklara uymayanlara para cezası verileceğini hatırlattı.

Müdür Gençtürk yaptığı açıklamada kurban atıklarını önlem almadan toprağa atan tesislere toplu kesimler için 50 bin 975 TL, bireysel uygulamalara ise bin 267 TL ceza işlemi yapılacağını belirtti.

Kurban kesiminde çevresel kirlilik oluşturulmamasını isteyen Gençtürk, şöyle devam etti:

\"Şehirleşme ve apartman hayatının getirdiği kısıtlamalar sebebiyle, kurban kesimi çevre ve sağlık yönünden şehirlerde daha fazla önem kazanmıştır. Sokaklar ve boş alanlarda fiziksel koşulları uygun olmayan kurban kesimlerinde çevre felaketine sebep olmamak için, Niğde Belediye Başkanlığınca belirtilen yerlerde kurban kesimi yapılacaktır. Kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde (Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerler) bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 203 TL, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise toplu kesimler için 50 bin 975 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde bin 267 TL cezai işlem uygulanacaktır.\"

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