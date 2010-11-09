-KURBAN ALIRKEN PASAPORTA DİKKAT ANTALYA (A.A) - 09.11.2010 - Hayvan pazarlarında satışa sunulan kurbanlık almak isteyen vatandaşın, satıcıdan hayvanın pasaportu ile sağlık raporunu mutlaka istemesi gerektiğini bildirildi. Türkiye Kasaplar ve Besiciler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, Kepez bölgesindeki hayvan pazarında denetimde bulundu. Antalya'daki bütün hayvan satış yerlerini oda olarak denetlediklerini söyleyen Yardımcı, ''Gerçekten bizim hayvan satış yerlerimiz güzel'' dedi. Yardımcı, yapılan kontrollerde hayvanların hepsinin pasaport, sağlık raporu ve il içinden gelenlerin menşei şahadetnamesi bulunduğunu kaydetti. Bu belgelerin hırsızlığın önüne geçmek için de önemli olduğunu belirten Yardımcı, şunları söyledi: ''Çünkü bir dananın fiyatı 3-4 bin lira. Bir köylünün bir yıllık kazancı demek. Eğer bu belgeler varsa o hayvanda sıkıntı yok demek. Vatandaş kurban alırken pasaportuna baksın. Bir hayvanın kimliğiyle, yaşını doldurmuş mu, gebe mi hayvana ilişkin her şeyi öğreniyorsunuz. İnsanın kimliğinde ne yazıyorsa hayvanın pasaportunda da hayvanın bilgileri yazıyor. Vatandaş kurban alırken satıcıdan hem sağlık raporu hem pasaportu mutlaka istesin. Satıcı bunları göstermeye mecburdur.'' -ANTALYA'DA İTHAL HAYVAN YOK- Antalya'da ithal hayvan olmadığını bildiren Yardımcı, şöyle devam etti: ''Antalya'ya 80 ilden gelen hayvan var ancak ithal hayvan yok. Bu yıl hayvan kıtlığı yok, ama darlık var. Kurbana yetecek kadar hayvanımız var, ancak arkadaşımız bunu sattığı zaman yerine koyacağı buzağı yok. Hayvan sayısı her geçen gün azalıyor. Biz 2 seneyi değil önümüzdeki 10 seneyi düşünelim, Avrupa'da 50 yıllık planlar yapılıyor.'' Dişi hayvan kurban edilmemesi konusunda uyaran Osman Yardımcı, ''Mümkün olduğunca erkek hayvan kesilsin. Yaşını doldurmayan 1-1,5 yaşındaki danalar kesilmesin'' dedi. Hayvan fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40 arttığını belirten Osman Yardımcı, ''Vatandaş kurbanlıkları pahalı buluyor. Pazarı geziyor ama alma konusunda kararsız. Dinimiz (cebinde paran varsa kes) diyor ama para yoksa borçla, kredi kartıyla kurban kesmek hocalarımız verdiği vaaza göre farz değil. Pazarda kredi kartıyla satış levhası çok fazla, kurbanlıkların bir çoğu kredi kartıyla satışı yapılıyor'' dedi. -VATANDAŞ FİYATLARI PAHALI BULDU- Kepez Belediyesi'nin kurban pazarını gezen vatandaşlar ise kurban fiyatlarını pahalı buldu. Vatandaş Mustafa Bektaş, küçükbaş hayvan almak için pazara geldiğini küçükbaş hayvan fiyatının 900 lira civarında olduğunu belirterek, ''Fiyatlar çok pahalı. Geçen yıla göre fiyatlar uçmuş. Mecburen keseceğiz ama bütçemize uygun bir hayvan arıyoruz'' dedi. Mehmet Aydın isimli vatandaş ise 600 lira maaşı olan bir emekli olduğunu belirterek, küçükbaş hayvanların fiyatı 600 liradan başlıyor, zaten aldığım maaş o kadar, bu sene kurban kesemeyebiliriz'' diye konuştu. Bu arada Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler de hayvan satış yerlerinde denetimde bulunarak, hayvanların pasaport, sağlık raporu ve menşei şahadetnamesini kontrol etti.