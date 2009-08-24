Kurbağalar gürültüden çiftleşemiyor

Avustralyalı araştırmacı üşenmedi, trafik gürültüsünün kurbağalar üzerindeki etkisini inceledi. Sonunda trafik gürültüsünün, çiftleşmeye hazır erkek kurbağaların baştan çıkarıcı vıraklamalarını bastırarak cinsel hayatlarını mahvettiğini ortaya çıkardı.



Melbourne Üniversitesinden çevrebilimci Kirsten Parris, bir erkek kurbağanın iyi hedeflenmiş, enerjik vıraklamasının, gölete eş çekmek için en önemli silahı olduğunu kaydetti.



Ancak Melbourne'daki trafik gürültüsü ile rekabetin, Avustralya'nın ikinci büyük kentinde kurbağa sayısının azalmasının nedeni olabileceğine dikkati çeken Parris, 2000 yılından itibaren 100'den fazla gölette yaptığı araştırma sonuçlarını şöyle açıkladı:



“Çok sayıda farklı erkek sesleri varsa, en iyi duyulan ses genellikle eşini bulur. Erkek kurbağa, çağırma sesine fazla enerji yüklüyorsa (yüksek sesle, hızlı bir şekilde veya uzun bir süre ya da bütün bunların hepsini karıştırarak) çiftleşmeye hazır ve güçlü olduğunu gösterir ve çoğunlukla bunlar dişinin seçimine neden olur.”



Araştırması sırasında, eş arayan erkek kurbağanın sesinin, kent gürültüsü yüzünden etkisini yitirdiğini gördüğünü söyleyen Parris, “Bu, kurbağaların dişileri cezbetme işini daha da zorlaştırıyor ve böylece üremelerini azaltıyor” diye konuştu.



Parris, araştırmasını 10. Uluslararası Ekoloji Kongresine sunduğunu belirtti.