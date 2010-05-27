Kurbağa istilası deprem habercisi!

T24- Yunanistan’ın kuzeyinde önemli bir otoyol önceki akşam kurbağaların akınına uğrayınca, ülkeyi deprem korkusu sardı. 2008 yılında Çin’de ve geçen yıl da İtalya’da meydana gelen depremlerden önce kurbağaların büyük sürüler halinde göç etmelerinden yola çıkan bazı bilim adamları, çok yakın bir zaman içinde Türkiye ve Yunanistan’da yeni bir deprem meydana gelebileceğini ileri sürdü.



Yunan medyasını harekete geçiren olay, önce gece milyonlarca kurbağanın Selanik yakınlarındaki Langada kentinde bir otoyolu kapatmasıyla meydana geldi. Kurbağaları çiğnemek istemeyen üç araç kaza yapınca otoyol bir süre trafiğe kapandı.





Ancak asıl gerginlik bundan sonra başladı. Bir grup İngiliz bilim adamının geçen ay yayınladığı, kurbağalarla depremler arasında doğrudan bağlantı kuran raporu hatırlatan bazı sismologlar Türkiye ve Yunanistan’da 24 saat içinde deprem meydana gelebileceğini iddia etti.





İngiltere’deki Açık Üniversite’den bir grup bilim adamı, geçen ay yayınladıkları bir raporda, kurbağaların depremi önceden sezebildiğini ileri sürmüşlerdi.







Rapora göre, 6 Nisan 2009’da İtalya’nın Aquila kentinde meydana gelen ve 300 kişinin ölümüne, 40 bin kişinin de evsiz kalmasına yol açan depremden birkaç gün önce bölgedeki kurbağaların göç etmişti.







Aynı rapora göre, 5 Mayıs 2008’de de Çin’in orta bölgelerinde kurbağa göçü yaşanmış ve 12 Mayıs’ta orta Çin’de 12 bin kişinin ölümüne yol açan büyük deprem meydana gelmişti.