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Kurayla ev sahibi olan engelli, mutluluğunu telefonda eşiyle paylaştı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, TOKİ tarafından yaptırılan 33 konut, kura çekimiyle engelli vatandaşlara dağıtıldı

23 Şubat 2018 20:56

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, TOKİ tarafından yaptırılan 33 konut, kura çekimiyle engelli vatandaşlara dağıtıldı. Kurada ev sahibi olan Refik Çakmak, mutluluğunu eşiyle telefonda paylaştı.
Afyonkarahisar Kent Konseyi Engelliler Meclisi\'nin girişimleri sonucu TOKİ tarafından Zafer Mahallesi\'nde yaptırılan 33 adet 2+1 daire, kurayla engellilere dağıtıldı. Afyonkarahisar Rehberlik Araştırma Merkezi salonunda yapılan kura çekiminde isimleri okunan engelliler, ev sahibi olmanın sevincini yaşadı. Noter huzurunda yapılan konut kurasında adı okunan bedensel engelli Kutsal Efe, “Çok mutluyum. Ben de ev sahibi oldum. İlk duyduğumda sevinçten ağladım. Allah herkesi de ev sahibi yapsın\" dedi.
EVİM YOK DİYE AĞLIYORDU
Kurada adı okunan işitme engelli Hasan Sağlam\'ın (35) annesi Hatice Sağlam ise “Hasan evi olmasını çok istiyordu. Çok sesindi adı okunduğu için. \'Ağabeylerimin evi var, benim yok\' diye üzülüyordu. Bizimle yaşamaktan mutlu ama ayrı evi olsun istiyor. Devletimizden Allah razı olsun, böyle bir imkan tanıdığı için. Bizim için daha iyi oldu taksit taksit ödeyebileceğiz\" dedi.
MUTLULUĞUNU EŞİYLE PAYLAŞTI
Kura sonucu ev sahibi olan bir başka engelli Refik Çakmak ise sevincini telefonda eşiyle paylaştı. Çakmak, kat ve daire numarasını telefonda eşine söyledi ve gazetecileri işaret ederek, “Katmerleri hazırla, burada arkadaşlar var onlarla birlikte geliyoruz\" dedi. Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Çakmak, “Askerden oğlum geldi bu eve onu yerleştireceğiz nasip olursa\" diye konuştu.

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