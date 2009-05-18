Kuranyi Lincoln'ü özlüyor



Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Lincoln için, Schalke'den eski takım arkadaşı Kevin Kuranyi, "Lincoln varken daha iyi hücum yapıyorduk" dedi.



Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Schalke 04'te oynayan Kevin Kuranyi, Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Lincoln'ün Schalke'ye dönmesini istediğini bildirdi.



Kuranyi, spor dergisi Kicker'e yaptığı açıklamada, Hertha BSC Berlin'e karşı oynadıkları karşılaşmada forvet olarak zorluk çektiğini belirterek, ''Daha önce bizde bu maçları kazanan bir oyuncu vardı, bu oyuncu Lincoln'dü'' dedi.



Lincoln'ün geri dönmesini isteyen Kuranyi, bu şekildeki kaliteli oyunculara ihtiyaç duyduklarını, Lincoln gibi kaliteli bir oyuncuyla daha iyi hücum yapabileceklerini kaydetti.



Lincoln, Galatasaray'a gelmeden önce 2004-2007 yılları arasında FC Schalke 04'te forma giymişti.



