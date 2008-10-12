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Spor

Kuranyi kadro dışı!..

Alman Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Joachim Löw, FC Schalke 04 takımında oynayan Kevin Kuranyi'yi milli takımdan çıkarttı.

12 Ekim 2008 03:00

Alman Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Joachim Löw, FC Schalke 04 takımında oynayan Kevin Kuranyi'yi milli takımdan çıkarttı.


Löw, Düsseldorf kentinde yaptığı açıklamada, Kuranyi'nin dün Almanya ve Rusya arasında oynanan karşılaşmada kendisine haber vermeden stattan ayrılmasıyla ilgili olarak, ''Kevin'in dünkü davranışını kabul edemem ve bundan dolayı gelecekte bir daha kadroya çağıramam'' dedi.

Almanya'nın Rusya'yı 2-1 yendiği karşılaşmada Alman milli takımının 18 kişilik kadrosunda yer almayan Kuranyi, maç sonrasında Löw'e bilgi vermeden stattan ayrılmış, bu sabah yapılan antrenmana kadar Almanya Futbol Federasyonu'yla (DFB) da irtibata geçmemişti.

Bu olayla ilgili olarak FC Schalke 04 Kulübü'nün de bilgilendirildiği bildirildi. Bild gazetesinde yer alan bir haberde, Kuranyi'nin Alman milli takımı için bir daha forma giymek istemediği belirtildi.

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