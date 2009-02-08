Kuran’ı tercüme edenlere idam talebi

Afganistan’da Kuran’ı ülkede konuşulan dillerden birine çeviren iki kişi, idam cezasıyla karşı karşıya. Kuran’ı değiştirmekle suçlanan kişiler hakkındaki nihai karar, bugün verilecek.



Yargıç önüne çıkarılan zanlılar Ahmet Havs Zalmai ile Kabil’deki bir caminin imamı, hayatlarının bağışlanması için yalvardılar. Olayla ilgili 6 kişi de çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.



Ülkedeki radikal İslamcıları ayaklandıran olay, 2007 yılında meydana geldi. Bir caminin imamına küçük boyuttaki bir Kuran hediye olarak bırakıldı. Kuran, Afganistan’da konuşulan dillerden birine tercüme edilmişti ve tercümesinin yanında Arapça orijinali bulunmuyordu. Hediye Kuran olayı, bir anda önce başkent Kabil’i, ardından da tüm ülkeyi sardı. Ülkedeki ılımlı kesimlere göre oldukça faydalı bulunan Kuran tercümesi, radikal kesimlerde protesto gösterilerine yol açtı. Kuran’ın tercümesi fikri, bir cami imamı tarafından ortaya atıldı. İmam, Zalmai’ye bu tercümeyi basıp yayınlamasını teklif etti. Teklifi kabul eden Zalmai, tercüme Kuran’dan bin adet bastı.



Ama Türkiye’de serbest



Zalmai ile imam, Kuran’ı değiştirmekle ve kendilerini peygamber yerine koymakla suçlandılar. Protestocular, gösteriyle yetinmeyerek Zalmai’nin evini taşladılar. Zalmai, ülkeden kaçmaya çalışırken yakalandı. Zalmai, "Bu tür çevirileri Türkiye, Rusya, Fransa ya da İtalya’da da bulabilirsiniz. Suç olacağını tahmin etmedim" dedi.

