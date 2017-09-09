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Kuran'da 50'den fazla yerde geçiyor, sadece biri 'nefis kontrolü' anlamına geliyor; din dersinde cihat seneye kaldı

Dersin taslak programının nihai şekli açıklanmadı

09 Eylül 2017 05:58

Cihat konusunu işlemesiyle tartışma yaratan din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait müfredat yeni eğitim dönemine yetişmedi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında 'cihat' kelimesinin Kuran’da 50’den fazla yerde geçtiğini bunlardan sadece birinin "nefis kontrolü" anlamına geldiğini yazdı. Özkök 'cihat' kavramı hakkında "Geriye kalanların hepsinde 'din ve iman için savaş' anlamı veriliyor" dedi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, AİHM kararı nedeniyle 51 ders programından ayrı olarak 21 Temmuz’da görüş ve öneri alınması için askıya çıkan din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait öğretim programıyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

20 Temmuz’dan 31 Temmuz’a kadar askıda kalan ve bu sürede 2 bin 160 önerinin geldiği dersin taslak öğretim programı tartışma yaratmıştı. 

Cihat kavramının ilk olarak 6. sınıfta ‘Hz. Muhammed’in Hayatı’ ünitesinde, 9. sınıfta ise ‘İslam dininde temel ibadetler’ ünitesinde okutulacak olması polemiğe neden olmuştu. Taslak programın nihai şekli açıklanmadı. 

1, 5 ve 9’uncu sınıflarda yeni müfredata ait kitaplarla başlayacak yeni öğretim yılında, din dersi eski kitaplardaki şekliyle okutulacak. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı (TTKB) Alpaslan Durmuş Hürriyet’e, din dersi müfredatıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi: “Bu yıl tüm eğitim kademelerinde eski müfredat okutulacak. 2018-2019 eğitim öğretim yılında din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde yeni öğretim programına geçeceğiz. Cihadı kitaptan çıkarmayacağız. Neden çıkartalım? Biz doğruyu öğretelim, cihadın gerçekte ne anlama geldiğini anlatalım ve çocuklarımız bizim verdiğimiz doğru üzerinden hareket etsin. Cihat kavramında bir problem varsa masaya koymalı ve tartışmalıyız.” 

 

 

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