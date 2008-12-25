Kuran’a kadın tefsiri

Sünni İslam aleminin en yetkin kurumlarından olan Mısır’daki El Ezher Üniversitesi, bir kadın tarafından yapılan Kuran-ı Kerim tefsirine ilk kez onay verdi. Keriman Hamza, mevcut tefsirlerin "ataerkil" olduğunu öne sürerek harekete geçmişti.



MISIRLI kadınlar bir yıl içinde üçüncü zaferlerini kazandılar. Ülkenin ilk kadın nikah memuru olarak atanan Emel Süleyman Afifi ile ilk kadın belediye başkanı seçilen Eva Habil’in ardından, ilk kez bir kadının Kuran tefsiri, başkent Kahire’deki El Ezher Üniversitesi’nden onay aldı.



975 yılında kurulan ve dünyada eğitimini sürdüren en eski ikinci üniversite olan kurumun üst düzey din adamlarından Şeyh Ali Abdülbaki Mitvali, Mısır’ın El Masri el Yum Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, iletişimci Keriman Hamza’nın tefsirini onayladıklarını duyurdu. Mitvali, "Kuran’ın ’erkekçe’ veya ’kadınca’ yorumu olmaz. Bizim için önemli olan, tefsirin, kutsal metin ile örtüşmesi ve şeriat hükümleriyle çelişmemesi" dedi.



Kahire Üniversitesi’nin gazetecilik ve kitle iletişimi konusunda tanınmış profesörlerinden Abdüllatif Hamza’nın kızı olan Keriman Hamza, bir ilahiyatçı değil. Kitle iletişimi konusunda uzmanlaştıktan sonra İkra uydu kanalında ve İslam Bankası’nda da görevler üstlenen Hamza, 35 yıllık televizyonculuk kariyerinde çok izlenen dini programlara imza attı. Hamza’nın, İslam hakkında 25’ten fazla kitabı var.



Gençlere yönelik dil



Tefsirinin Mısır’da yayınlanmasını sağlayacak El Ezher onayını memnuniyetle karşılayan Keriman Hamza, "liberal Müslüman bir kadın" olarak nitelendiriliyor. Mevcut tefsirlerdeki yerleşik yorumları eleştiren ve bunların çoğunun Kuran’ın özünden değil, erkek müfessirlerin "ataerkil" eğilimlerinden kaynaklandığını öne süren Hamza, ticari bir amacı olmaksızın, gençlerin de kolayca anlayabileceği biçimde sadeleştirilmiş bir tefsir kaleme almak üzere işe koyulmuştu. Uzmanlar, yayına hazır olan tefsirde kullanılan dil ve yazım stilinin kolay okunur olduğunu belirtiyorlar.



İlk kadın mealine onay verilmemişti



BİR kadın din álimi tarafından yapılan ilk Kuran-ı Kerim meali, geçen yıl ABD’de yayınlanmış, fakat İslam aleminde büyük tartışmalara neden olmuştu.



ABD’deki Chicago İslam Üniversitesi’nde ders veren İran asıllı öğretim üyesi Dr. Lale Bahtiyar, tarih boyunca mealleri hazırlayan erkeklerin, kendi davranışlarını haklı göstermek için farklı yorumlar yaptıklarını savunarak kendi İngilizce meal çalışmasını yayınladı.



İran asıllı bir ABD vatandaşı olan Lale Bahtiyar, Katolik inancına uygun olarak yetiştirilmesine karşın sonradan İslam’a geçti. Üç yıl Klasik Arapça dersi aldıktan sonra Kuran’ı İngilizce’ye çevirip ABD’de yayınlatan akademisyen Bahtiyar’ın eseri, "ilk feminist meal" diye sunuldu. Bahtiyar "Bu Kuran çevirisi, 45 yıllık bir ilmin neticesidir" dese de, birçok din alimi, "üç yıllık Arapça dersiyle meal yapılmaz" diyerek Bahtiyar’ı eleştirmişti.

