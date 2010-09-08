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Dünya

'Kur'an yakmak saygısızca ve utanç verici'

ABD yönetimi, 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Kur'an yakacağını açıklayan rahibe, bu eylemden vazgeçmesi için baskılarını artırıyo

08 Eylül 2010 03:00

T24- Dünyayı sarsan karikatür olayından 5 yıl sonra Batı ve İslam dünyası yeni bir krizle karşı karşıya. Krizin sebebi ise ABD'de bir kilisenin 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Kur'an yakmayı planlaması.


Amerikan yönetiminin önde gelen isimleri Kur'an yakma planını "tehlikeli ve aptalca" olarak tanımlarken, kiliseye bu plandan vazgeçmesi yönünde baskı yapıldığı belirtiliyor.


NTV'de yer alan habere göre, dini liderler de sükunet çağrısında bulundu. Ancak Amerika'yı karıştıran söz konusu kilise, halen geri adım atmış değil.


Clinton: Saygısızca ve utanç verici


ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın da katıldığı iftarda Kur'an yakma planını "saygısız ve utanç verici" olarak niteledi.

Clinton şunları kaydetti:


"Biz burada iftar için biraraya gelirken, Florida'da bazı din adamları 11 Eylül'de kutsal Kur'an'ı yakma planı yapıyor. Bu saygısız ve utanç verici planın Amerika'daki diğer dini liderler tarafından açıkça kınanması beni memnun etmiştir."


Rasmussen: Askerlerin güvenliğini tehlikeye atar


Karikatür krizinde İslam ülkelerinin hedefinde olan eski Danimarka Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de, planın yabancı ülkelerde görev yapan askerlerin güvenliğini tehlikeye atacağını söyledi.

Beyaz Saray ve da benzer bir kaygı taşıyor. Afganistan'daki Amerikan ve NATO Kuvvetleri Komutanı General David Petraeus da Kur'an yakma eyleminin Amerikan askerleri için tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Tüm bu gerginliğe neden olan Florida'daki kilisenin rahibi Terry Jones ise eylemi gerçekleştirmekte kararlı olduğunu söylüyor: "Bir şey yakıyoruz ve bunun doğru olduğundan eminiz. Üstelik İncil'e göre yaptığımız da doğru."

Afganistan ve Endonezya gibi Müslüman ülkelerde ise Kur'an yakma planına karşı şimdiden protesto gösterileri düzenleniyor.

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