-KURAN YAKMAK İSTEYEN RAHİBE VİZE YOK LONDRA (A.A) - 20.01.2011 - İngiliz hükümeti, tartışmalı açıklamalarıyla bilinen Amerikalı rahip Terry Jones'un ülkeye girişine izin vermedi. İngiltere İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, Jones'un yaptığı sayısız açıklamanın, "kabul edilemez karakterde bir kişi" olduğunu kanıtladığını söyledi. Sözcü ayrıca, hükümetin kamu yararına ters düşen birinin ülkeye girişine istekli olmayacağını aktardı. Terry Jones geçen yıl 11 Eylül saldırılarının yıldönümünde Kuran yakma eylemi planladığını açıklamış ve uluslararası tartışmalara neden olmuştu. Tepkiler üzerine bu planından vazgeçen rahip Jones, aşırı sağ görüşteki grupların daveti üzerine İngiltere'ye geleceğini açıklamıştı. Jones, şubat ayında İngiltere'nin Luton kentinde İslam üzerine bir konuşma yapacağını bildirmişti. Terry Jones, İngiliz Savunma Birliği (EDL) adlı grubun "İngiltere ve Avrupa'nın İslamlaştırılmasını" protesto için düzenleyeceği bir mitingde, kalabalığa hitap edecekti. 2009 yılında kurulan EDL amacını, "Şeriat yasalarının ve aşırılık yanlısı İslamcılığın İngiltere'de yayılmasını önlemek" olarak açıklıyor. Jones İngiliz İçişleri Bakanlığının kararının ardından BBC 4 radyosuna yaptığı açıklamada, "kararın kendisini şaşırttığını" ifade ederek, Müslümanlığa ve Müslümanlara karşı olmadığını savundu. İngiltere hükümetinin kamu güvenliğe tehdit oluşturduğu düşünülen kişilerin ülkeye girişine izin vermeyebiliyor.