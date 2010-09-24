Kur'an yakan zanlıları Youtube ele verdi

T24

İngiltere'nin kuzeyinde, Kur'an-ı Kerim yaktıkları iddia edilen 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Kur'an olmasından şüphelenilen bir kitabın yakılma görüntülerinin internet sitesi YouTube'da yayınlanması üzerine, İngiliz polisi harekete geçti.Görüntülerde, eylemi yapan kişilerin yüzlerinin kapalı olduğu belirtilirken, "bunlar, Afganistan'daki askerlerimiz için" diye bağırdıkları kaydedildi.Gateshead polisinin yaptığı açıklamaya da yer verilen haberde, eylemin 11 Eylül'de yapıldığının tahmin edildiği ve zanlıların internetteki görüntüler nedeniyle değil, Kur'an yaktıkları iddiasıyla gözaltına alındığı ifade edildi.Kur'an yakma tartışmaları, Florida'da bir rahibin 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Kur'an yakacağını açıklamasıyla gündeme gelmişti.Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'un uyarılarının ardından rahip, bu eylemi yapmaktan vazgeçmişti.Ancak ABD'de bazı kişiler yine de 11 Eylül'de Kur'an yakmıştı.