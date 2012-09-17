Kuran yakan vaize Almanya'dan yasak

Almanya, "Kuran-ı Kerim'i yakma eylemi" ile gündeme gelen ve Hz. Muhammed'e hakaret içeren filmi destekleyen ABD'li vaiz Terry Jones'un ülkeye girişini yasakladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle'nin talebi üzerine Federal İçişleri Bakanlığı'nın Jones'a ülkeye giriş yasağı koyduğu ifade edildi.

Federal İçişleri Bakanlığı sözcüsü, sözkonusu vaize ülkeye giriş yasağının getirildiğini doğruladı.

Westerwelle, Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'de yayınlanan “Bericht aus Berlin” programında yaptığı açıklamada, Terry'ye getirilen ülkeye giriş yasağını savunarak, “Biz Almanya'da nefret vaizlerini istemiyoruz” dedi.

Arap dünyasında nefrete çağıran ve kargaşalık çıkartan aşırılar olduğunu, Batı dünyasında da maalesef fundamentalistlerin, aşırıların ve aşırı sağcıların bulunduğunu belirten Westerwelle, Almanya'nın hoşgörü ülkesi olduğunu ifade etti.

Westerwelle, Almanya'nın dini çoğulculuğu sadece tanıyan değil, bunu isteyen ve buna değer veren bir ülke olduğunu kaydetti.

Jones'un aşırı sağcı “Pro Deutschland” adlı parti tarafından Almanya'ya davet edilmek istendiği ifade edildi.

Pro Deutschland ayrıca söz konusu nefret filmini Berlin'de gösterime sunmak istiyor.