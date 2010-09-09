Kuran protestosu ABD'yi teleşlandırdı

T24



‘Utanç verici bir hareket’

Polisin durdurma yetkisi yok

Vatikan'da Araplar'da tepkili!

‘Dinler arası savaş çıkar!’

14 kişi ölmüştü

ABD’nin Florida eyaletinde bir rahibin 11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde Kuran-ı Kerim yakma etkinliği düzenleme planları Müslüman ülkelerde 80 binden fazla askeri bulunan Amerikan yönetiminde endişe yarattı. Terry Jones’un Gainsville kentinde 200 yandaşıyla birlikte gerçekleştireceği eylem için ilk önce ABD ordusunun Afganistan komutanı General David Petraeus devreye girdi ve eylemin askerleri tehlikeye düşüreceğini söyledi. Amerikan yönetiminden üst düzey isimler de dün yaptıkları açıklamalarla ABD’nin İslam dünyasıyla büyük sorun yaşamasına neden olacak etkinliğin önüne geçmeye çalıştı.Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs, planın askerleri tehlikeye atacağını hatırlatarak karşı çıktıklarını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Ramazan ayı dolayısıyla verdiği iftarda dini özgürlüklere toleransın ABD’nin kuruluşuna kadar uzandığını söyledi ve “Saygısız ve utanç verici bir girişim” dedi. Bakanlığın sözcüsü Philip Crowley ise “Amerikan karşıtı, saygısız, hoşgörüsüz ve ayrılıkçı bir davranış. Bu, radikallere ve 11 Eylül’de bize saldıran bağnazlarla uyumlu bir hareket” dedi. Adalet Bakanı Eric Holder da “Kuran-ı Kerim yakma planını aptalca ve tehlikeli” bulduğunu söyledi. Rahip Terry Jones’ın eylemi yapacağı Gainsville kentinin belediye başkanı bile eyleme karşı çıkarak “Bu etkinlik Müslüman komşularımıza bir hakaret. O rahip bir utanç kaynağı” dedi.Ancak bu çıkışlar eylemin arkasındaki isim olan Rahip Terry Jones’ı ikna etmeye yetmedi. Ölüm tehditleri aldığı için silah taşımaya başladığını söyleyen Jones, eylem sonucunda şiddet olayları yaşanırsa kendilerinin sorumlu olmadığını iddia etti. “Biz şiddet yaratmıyoruz, o dinde mevcut olan şiddete yanıt veriyoruz” dedi. Jones “Bu eylemin bazı kişileri rahatsız edeceğini biliyoruz, özellikle Müslümanları ama ben de onlar İncil yaktığında rahatsız oluyorum. Bu bir nefret gösterisi değil, yalnızca bir mesaj veriyoruz” yorumunu yaptı.Amerikan yönetiminin Jones’u zorla durdurma imkanı ise yok. Yasalar gereği Jones ve taraftarları Kuran’ı Kerim’i yakmaya başlayana kadar polisin herhangi bir önlem alma yetkisi bulunmuyor. Eylem başladığında ise Amerikan bayrağının dahi yakılmasının serbest olduğu ülkede Jones’un tek suçu halka açık alanda kurallara uymayarak ateş yakmak olacak. Yani polisin Jones’u tutuklama hakkı yok, en fazla sözlü ihtar ya da para cezası verilecek.Vatikan: Kimse Kuran yakmasın. Bu plan, Müslüman ülkelerdeki Hristiyan azınlıklara ciddi biçimde zarar verebilir.Arap Ligi Başkanı Amr Mussa: ABD’de bu fanatiğin girişimine karşı tepki artıyor. Eğitimli kişilerin tepki göstermesini bekliyoruz.Avrupa Birliği: AB bu tip hareketleri kınıyor. Temsilciliğimiz tüm dinlerin özgünlüğüne saygı gösteriyor. Bu eylem doğru yol değil.Alman Protestan Kilisesi: Katlanılmaz bir provokasyon. Hristiyan inancı ile bağdaştırmak mümkün değil. Özellikle Ramazan’ın sonuna denk gelmesi radikalliği körükleyecek.Almanya Yahudi Merkez Konseyi: Kuran-ı Kerim’in yakılması düşüncesi bile korkunç ve iğrenç. Almanya’da 1933’de Nazi döneminde de kitaplar yakılırdı.Afganistan Savunma Bakanlığı: Eğer bu planla devam ederseniz Taliban daha da destek bulur, güçlenir.Rahip Terry Jones’un Kuran-ı Kerim’i yakma planları şimdiden protesto gösterilerini de beraberinde getirdi. Endonezya ve Afganistan’da yüzlerce kişi pazartesi günü sokaklara döküldü. Ancak Jones’n eylemden vazgeçmemesi halinde durumun daha da kötü hale gelebileceği belirtiliyor.Afganistan’ın Ulema Konseyi yöneticilerinden üst düzey bir isim olan Enayatullah Balegh “Eğer Kuranı yakarlarsa müslümanlar ve müslüman olmayanlar arasında savaş çıkar. Afganistan tepki veren tek ülke olmaz. Hristiyanların hayatı. Büyükelçilikler bile tehlikeye girer” yorumunu yaptı. Mısır’ın başkenti Kaire’deki El Ezhar Üniversitesi’nin önde gelen yetkililerinden Şeyh abdel Muti el Bayyumi de “Eğer Amerikan hükümeti bu girişimi engellemezse ABD’nin müslüman dünyayla ilişkileri mahvolur” dedi.Amerikan Nesweek dergisi 2005 yılında ABD’nin Guantanamo Üssü’nde Kuran’ı Kerim’in tuvaletlee atıldığını ortaya çıkardığında Pakistan. Afganistan ve Gazze’de düzenlenen yürüyüşlerde 14 kişi hayatını kaybetmişti.