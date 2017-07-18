Kuran kursunun servisinde unutulan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da bir Kuran kursunun servisinde epilepsi krizi geçiren 5 yaşındaki çocuk yere yığıldı. Şoför durumu fark etmeyerek kapısını kilitlediği araçtan ayrıldı. İçeride kalan çocuk aşırı sıcak ve havasızlıktan hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra merkez Karaköprü İlçesi’nin Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yaz Kuran Kursu’na minibüsle gönderilen epilepsi hastası Sami Çiçek, arka koltukta fenalaşarak yere yığıldı. Kursa gelen sürücü Mustafa A., arka koltuktaki Çiçek’i fark etmeyip aracı park edip kilitledi.

Bir süre sonra aracının başına gelen servis sürücüsü Mustafa A., arka koltukta yerde baygın yatan Sami Çiçek’i fark edip hastaneye götürdü. Sami Çiçek, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başatılırken, sürücü Mustafa A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (ŞANLIRFA/DHA)