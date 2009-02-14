Kuran kursunda taciz: İmam tutuklandı

Bosna'da bir imam, Kur'an kursunda okuyan 9 yaşında bir kız çocuğuna cinsel taciz suçundan 18 ay hapse mahkum oldu.



Davanın, Bosna-Hersek'de bir imama karşı açılan ilk taciz davası olduğu belirtildi. İmam Reşad Ömerhodziç, mahkeme çıkışında "Bu bana karşı bir komplo. Medya kampanyası nedeniyle mahkum oldum" dedi.



Ömerhodziç'in avukatı temyize başvuracaklarını söyledi.



Bu arada, Bosna Baş Müftüsü Mustafa Ceric, düzenlediği basın toplantısında imamın temyiz sonuçlanıncaya kadar "İslam cemaati cezayı kabul ediyor" dedi ve "Örnek olması amacıyla imamın görevden alındığını" söyledi.



Ceric "Bu davada zarar görenlerin hepsine üzüntü duyduğumu ve onların yanında olduğunu söylüyorum" ifadesini kullandı.



Mahkemede, suçlu bulunan imamın dağlık bölgedeki uzak bir köy olan Gluka Bukovica'daki Kur'an kursunda birkaç kızı ders sırasında taciz ettiği, ancak sadece Nihada Music'in ailesinin olayın mahkemeye yansıması için ısrar ettiği belirtildi. Music'in ailesi, davayı açtıkları için diğer köylülerin kendileri ile ilişkiyi kestiğini söyledi.





