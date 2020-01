Kuran kursunda çocuklar, dayaktan kaçtı: Hoca sopayla, boruyla dövüyor!

Trabzon’un Of ilçesinedeki Ballıca Kuran Kursu hocası H.T’nin kendilerini dövdüğünü iddia eden çocuklar Kuran kursundan kaçarak ilçe jandarma komutanlığına sığındı. Çocuklar ifadelerinde Kuran okuma hocası H.T’nin ezberde yanlış yaptıkları gerekçesiyle kendilerini sopa ve boru ile dövdüğünü söyledi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Trabzon’un Of ilçesine bağlı Ballıca Mahallesi’ndeki Ballıca Kuran Kursu’nda hocaları H.T’nin kendilerini dövdüğünü iddia eden M.Ç. (13) S.O. (14) ve H.A. (15) 24 Ekim Salı günü, sabaha karşı Kuran kursundan kaçarak 8 kilometre uzaklıktaki ilçe jandarma komutanlığına sığındı. Çocuklar ifadelerinde Kuran okuma hocası H.T’nin ezberde yanlış yaptıkları gerekçesiyle kendilerini sopa ve boru ile dövdüğünü, sabaha kadar ödev verilen bölümleri ezberleyememeleri halinde kendilerini “dayaktan öldüreceğini” söylediğini, korktukları için saat 04.00’te Kuran kursu yurdundan kaçtıklarını, ilçede rastladıkları Of Belediyesi zabıta görevlisinin kendilerini jandarma ilçe komutanlığına getirdiğini anlattı.

Koruma altındalar

Öğrenciler, Kuran kursunda sürekli dayak ve baskı olduğunu, ailelerinin gönderdiği küçük miktarlarda harçlıkların 50 lirasının her seferinde ceza olarak alındığını, işkence haline dönüşen bu ortamda kalmak istemediklerini söyledi. Yapılan ilk muayenede çocukların vücudun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlandığı öğrenildi. Çocuklar koruma altına alınırken, Of Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli, Of Müftülüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı.

Ballıca Kuran Kursu yöneticisi Vahap Vahapoğlu “Bunlar veliler tarafından zorla getirilen çocuklar. Buradan gitmek için her türlü iftirayı yapıyorlar” diyerek kendilerini savundu. Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Engin Nur, bu tür olayların giderek arttığına dikkat çekti, “tarikat, cemaat yurtlarından, Kuran kurslarından gelen iç burkan haberlerin birinin şokunu atlatmadan diğerini yaşamaktayız’’ dedi.