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Kuran kursunda cinsel istismara uğrayan çocuk: Gidecek yerim yoktu

"Herkes yüzümdeki morlukları sordu, tehdit edildiğim için söyleyemedim"

23 Temmuz 2017 13:39

Ağrı’da Kuran kursuna giden dokuz yaşındaki U.P., 17 yaşındaki eğitmeni tarafından cinsel istismara uğradı. U.P., yaşadıklarını "Bayramda gidecek yerim olmadığı için yurtta kaldım. Y. abi de kalmıştı. Yalnız kaldığımız için böyle yaptı”  ifadesiyle anlattı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre İmam Buhari Yatılı Erkek Kuran Kursu’na yetim kaldığı için verilen U.P., Y.K. isimli eğitmenin kendisini dövdüğünü, kimse görmesin diye kapıyı kilitleyip yanağından ısırdığını söyledi. 

Geçen yıl Kurban Bayramı öncesi Y.K.’nin kendisini odasına götürerek kapısını kilitlediğini ve kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen U.P., dayak yemekten korktuğu için sesini çıkarmadığını kaydederek, “Beni, ‘Kimseye söyleme’ diye tehdit etti. Herkes yüzümdeki morlukları sordu. Y. abi beni tehdit ettiği için söyleyemedim. ‘Düştüm’ dedim” diye konuştu.

‘Gidecek yerim yoktu’

Bayrada kursta kimse kalmamasından yararlanan Y.K.’nin kendisine bir kez daha cinsel istismarda bulunduğunu belirten U.P., “Bayramda gidecek yerim olmadığı için yurtta kaldım. Y. abi de kalmıştı. Yalnız kaldığımız için böyle yaptı” dedi.

Olayın ardından Y.K. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı,’ ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘yaralama’suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yurt görevlileri hakkında da ‘suçu bildirmeme’ suçundan soruşturma açıldı.

 

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