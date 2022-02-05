Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismarla ilgili iddianame tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Erzurum Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'ndaki yaşı küçük yedi erkek çocuğuna istismar ve cinsel tacizde bulunan belletmen H.A. ile ilgili savcılık iddianamesi tamamlandı. Belletmenin en az beş ay boyunca çocukları istismar ettiği ve şiddet uyguladığı belirtilen iddianame ile yurtta görevli personele yönelik herhangi bir yaptırım uygulanmadığı da ortaya çıktı.

BirGün’den Mustafa Bildircin imzalı habere göre, çocuklara porno seyrettiren belletmen, bir çocuğa tecavüz etti, başka bir çocuğa da “Bizi videoya al” dedi. İddianameye göre belletmenin tam 15 kez cinsel istismarına maruz bırakılan çocuklardan biri, defalarca da çeşitli zorlamalarla baş başa kaldı. Belletmen, tacize karşı koyan çocukları sopayla darp etti. Çocuklar, yaşananları ailelerine anlatmamaları için “Söylerseniz sizi keserim” sözüyle tehdit edildi.

“Diyanet’in disiplin soruşturması var ancak hiçbir yaptırım uygulanmamış”

Küçük yaştaki çocukların aylar boyunca taciz edildiği kursta belletmen H.A’nın yanı sıra 11 çalışanın daha olduğu öğrenildi. Çalışanlar hakkında yalnızca idari soruşturma başlatılması ile yetinildiği bildirildi. İddianamenin, “cinsel istismar dosyası” açısından eksiklik taşımadığını söyleyen mağdur çocukların avukatı Ahmet Kılınç, “Eksiklik, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli yönünden. Diyanet’in disiplin soruşturması var ancak hiçbir yaptırım uygulanmamış” dedi.

Kılınç, personele yönelik savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ifade etti.

"Orada kimse yok muydu?"

Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan ise yaptığı açıklamada, iddianamede yalnızca cinsel istismar faili belletmenin adının geçtiğini belirterek “Peki bu çocuklara defalarca tecavüz edilirken bu kursta hiç kimse yok muydu?” diye sordu. Olayın kamu görevlileri ayağına dikkat çeken Göğebakan, “Burası denetlenmez mi? Bu sorunun üzerinde durulması gerekiyor” diye konuştu.