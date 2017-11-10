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Kuran kursunda, 11 kız öğrenci yemekten zehirlendi

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde, Kuran kursunda eğitim gören 11 kız öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedavi altına alındı

10 Kasım 2017 16:31

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Karapürçek ilçesinde, Kuran kursunda eğitim gören 11 kız öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastanede tedavi altına alındı.
Karapürçek Müftülüğü\'ne bağlı Nene Hatun Kız Kuran Kursu\'nda eğitim gören 11 öğrenci, iddiaya göre, yemek yedikten sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine kursa gelen 112 Acil ekipleri, karın ağrısı ve kusma şikayetleri bulunan 11 öğrenciyi ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Öğrencilerden 2\'si, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edildi.

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