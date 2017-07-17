Kuran kursu açan imam kız çocuklarını taciz etti

Diyarbakır'ın Bilmil İlçesindeki imam Y.Ö., yetkisi olmadığı halde verdiği Kuran kursunda, kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İmam Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Taciz olayı mağdur çocuklardan birinin ailesinin imam Y.Ö’nün çocuklarına aldığı cep telefonunu ve gönderdiği mesajları fark etmesiyle ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin Tepe Mahallesi’ndeki İhlas Camii’nde görevli imam Y.Ö., kız çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Mağdur çocuk ifadesinde imam Y.Ö’nün kendisini ve 4 arkadaşının sözlü ve fiziksel olarak taciz ettiğini, yaşananları ailelerine anlatmaması için tehdit ettiğini, korktuğu için durumdan kimseye bahsedemediğini anlattı. Diyarbakır Müftüsü Burhan İşleyen, okul döneminde camide Kuran kursu verildiğinden haberdar olmadıklarını, yaz kuran kursunda kadın eğitmenin görevli olduğunu, imamın açığa alındığını ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan müfettiş istediklerini söyledi.

Olay Kuran Kursuna giden bir kız çocuğunun ailesinin çocuklarında kendilerinin almadığı bir cep telefonu olduğunu görmesiyle ortaya çıktı. Aile telefonu inceledi ve imam Y.Ö’nün mesajlar gönderdiğini fark etti. Aile ve yakınları geçen hafta cumartesi günü camiden çıkan imam Y.Ö’nün yanına giderek tartıştı. Darp edilen imam Y.Ö., Tepe Jandarma Karakolu’na teslim edildi. İmam Y.Ö., iddiaları reddederken, mağdur kız çocuğu kendisi ve diğer kız çocuklarının imam Y.Ö tarafından taciz edildiğini anlattı. İmam Y.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Mağdur çocuk tacizi anlattı

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan 12 yaşındaki mağdur kız çocuğu, imam Y.Ö’nün kendisine ve 4 kız çocuğuna camiden ayrı olan Kuran kursunun sınıf bölümünde dersteyken sarıldığını, öptüğünü, vücutlarına dokunduğunu, kendisini ve arkadaşlarını tek tek mutfak bölümüne ve diğer odaya götürerek taciz ettiğini, “aşkım, sevgilim, canım ve sultanım” gibi ifadeler kullandığını, cinsel içerikli hikâyeler anlattığını, anlattığı hikâyelerde hamile kalmaktan, tecavüz gibi konulardan bahsettiğini söyledi.

"Tehdit ettiği için korktum"

Mağdur kız çocuğu, imam Y.Ö’nün kendisine ve bir kız çocuğuna üzerinde isimlerinin yazılı olduğu künye aldığını belirtti. Mağdur çocuk 6 Temmuz’da ise Y.Ö’nün kendisine cep telefonu, sim kart ve şarj aleti verdiğini, onunla sürekli görüşmek istediğini söylediğini, imam Y.Ö’nün kendisine sürekli mesaj attığını ve telefonla aradığını ancak telefonu açmadığını, korktuğu için durumdan kimseye bahsedemediğini, imam Y.Ö’nün yaşananları ailelerine anlatmamaları için baskı yaptığını, yaşadıkları nedeniyle ruh halinin bozulduğunu anlattı.