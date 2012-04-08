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Kuran kurslarında yaş sınırı kaldırıldı!

12 yaşında küçükler, velilerinin izniyle Yaz Kur'an Kurslarına ve Kur'an Kursları'na kaydolabilecek

08 Nisan 2012 18:50

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Kursları yönetmeliğini yeniden düzenledi. Yeni yönetmelik ile isteyen herkes Yaz Kur'an kursları ve Kur'an kurslarına gidebilecek, 12 yaşından küçükler de velilerinin izni ile kurslara katılabilecek.

Camilerde Kur'an Kursu açılması mülki amirin iznine bağlı olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, herkes Kur'an Kurslarından faydalanabilecek.


12 Yaşından küçükler veli izni ile kursa katılabilecek


12 yaşında küçükler, velilerinin izniyle Yaz Kur'an Kurslarına ve Kur'an Kursları'na kaydolabilecek.

Böylece daha önceki yaş sınırlaması yönetmelikle birlikte ortadan kalkmış oldu.


Ezberletilecek sure ve duaların manaları da öğretilecek


Yönetmelikle kursların muhtevası da düzenlendi.

Kurslarda, hafızlık hizmetinin yanında, ibadet için gerekli sure, ayet ve dualar ezberletilecek; manaları öğretilecek.

Ayrıca, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile Hazreti Peygamber'in hayatı ve örnek ahlakı hakkında bilgiler verilecek.

Yönetmelikte okulların tatil olduğu zamanlarda açılan Yaz Kur'an Kursları için de düzenlemeler yer alıyor.

Buna göre eğitim süresi 2 ayı ve haftada 5 günü geçmeyecek.

Kur'an Kurslarının camilerde açılabilmesi için il veya ilçenin mülki idare amirinin izni gerekecek.


Kursların muhtevasını Diyanet İşleri Başkanlığı belirleyecek


Kur'an eğitimi ve öğretimi kurslarında bulundurulacak yazılı ve görüntülü yayınların nitelik ve türleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenecek.

 

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