Kurallara uymayan Euro bölgesinden atılsın

T24 - Almanya Başbakanı Angela Merkel, kurallara uymayan ülkelerin euro kullanan 16 ülkeden oluşan birlikten çıkarılması gerektiğini söyledi.



Merkel Almanya Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Yunanistan'ın bütçe açığının yarattığı kriz karşısında, Euro bölgesinin yeni bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.



Almanya Başbakanı bu yeni anlaşmanın, üyelerden birinin kuralları uzun süre ve sıklıkla ihlal etmesi durumunda, son çare olarak üyelikten çıkarılmasını da öngörmesi gerektiğini belirtti.



Yunanistan'ın bütçe açığının euro'ya olumsuz etkisini, para biriminin şimdiye kadar karşılaştığı en büyük sorun olarak nitelendiren Merkel, çözümün bir ülkenin yardımına acilen koşulması değil sorunun kökenlerine inilmesi olduğunu savundu.



Ancak Merkel hiçbir ülkenin Yunanistan'ın karşılaştığına benzer sorunlar karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğine de dikkat çekti.



Gözlemciler Merkel'in bu sözlerinin, Avrupa'yı ve euro'yu koruma adına herşeyi yapmaya hazır olduğunun göstergesi olarak yorumluyor.



Avrupa Birliği içinde euro kullanan ülkelerin maliye bakanları dün Yunanistan'a içinde bulunduğu finansal krizden çıkması için nasıl yardım edecekleri konusunda anlaşmaya varmıştı.



Anlaşmanın detayları açıklanmazken, 16 ülkenin maliye bakanı Yunanistan ekonomisinin kurtarılmasına gitmeyeceklerini belirtti.



Ancak uzmanlar Yunanistan ekonomisindeki bir iflasın euro için bir felaket olacağını ve Almanya ile Fransa'nın isteksizliğine rağmen, Avrupa Birliği'nin bu ülkeyi kurtarmak için devreye girmesi gerekebileceğini söylüyor.







