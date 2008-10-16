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Spor

Kuralar çekiliyor

Fortis Türkiye Kupası'nda grup maçlarının kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak. Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi 11.00'de başlayacak.

16 Ekim 2008 03:00


Fortis Türkiye Kupası'nda grup maçlarının kura çekimi yarın İstanbul'da yapılacak.
Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi saat 11.00'de başlayacak.

Kupada grup müsabakaları 5'er takımdan oluşan 4 ayrı grupta, toplam 20 takım arasında oynanacak.

2007-2008 futbol sezonunda Turkcell Süper Lig'i ilk 4 sırada tamamlamış olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sivasspor seri başı olarak gruplarda yer alacak. Eleme aşamasında tur atlayan 16 takımın gruplara dağılımı ise kura ile belirlenecek.

Fortis Türkiye Kupası 2. kademe karşılaşmaları sonunda Alanyaspor, Altay, Ankaraspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Bursaspor, Denizlispor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Kayserispor, Konyaspor, Malatyaspor, Manisaspor, Tokatspor ve Trabzonspor gruplarda mücadele etmeye hak kazanmıştı.

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