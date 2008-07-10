Kuralar çekildi

Euroleague'de 2008-09 sezonu kura çekimi Almanya'nın Berlin şehrinde yapıldı.



Temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker, C Grubu'nda TAU Ceramica, Lottomatica Roma, Olimpija, Joventut Badalona ve Alba Berlin ile mücadele edecek.

D Grubu'nda yer alan Efes Pilsen'in rakipleri ise, CSKA Moskova, Partizan, Real Madrid, AJ Milano ve Panionios oldu.

Kura çekimi sonucunda A Grubu'nda Maccabi Tel Aviv, Olympiacos, Unicaja Malaga, Cibona Zagreb, Le Mans ve Avellino yer aldı.

B Grubu ise Montepaschi Siena, Barcelona, Panathinaikos, Zalgiris, Prokom ve Nancy'den oluştu.



ATAMAN: DÖRTLÜ FİNALİ İSTİYORUZ

Efes Pilsen Antrenörü Ergin Ataman, kuradan memnun olduğunu ve hedeflerinin gelebilecekleri en üst seviyelere gelebilmek olduğunu söyledi.

Grupta rakipleri kim olursa olsun her zaman zirveyi hedeflediklerini ifade eden Ataman, ''Dörtlü Final'e yükselmeyi istiyoruz. Bunun için de gerekli çalışmaları yapmalıyız. Her turu aşama aşama olarak düşünüyoruz. Öncelikli hedefimiz ilk turu ilk iki sırada bitirmektir ki bunu başaracağımıza inanıyorum. Daha sonra bu avantajımızı Top 16 turuna taşımak ve oradan da çeyrek finale yükselmeyi hedefliyoruz. Efes Pilsen ruhunu sahaya yansıtıp hedeflerimizi başarmak için çok çalışacağız'' diye konuştu.



ÖZERHUN: ZİRVE İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

Efes Pilsen Genel Menajeri Engin Özerhun da, alacakları iyi sonuçlarla grubu üst sıralarda tamamlayarak turu geçmeyi istediklerini söyledi. Özerhun, ULEB Avrupa Ligi'nde son şampiyon CSKA Moskova ve güçlü Real Madrid ile aynı grupta yer aldıklarını belirterek, ''Grubun zirvesi için CSKA Moskova ve Real Madrid ile mücadele edeceğimizi düşünüyorum'' dedi.



KARAKAŞ: İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK

Fenerbahçe Ülker Şube Direktörü Nedim Karakaş ise, kura ile ilgili yaptığı açıklamada, ne kolay ne de hedeflerini engelleyecek güçte bir gruba düştüklerini belirterek, ''Her takımın birbirini yenebileceği bir grup olarak görüyorum. Gruptaki her takımı yenmek için oynayacağız. Amacımız bu gruptan mutlaka çıkmak. Ondan sonra da en az geçen seneki başarıyı yakalamak'' diye konuştu. (Spor Servisi)

