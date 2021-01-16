Kuraklık vurdu, ağaçlar çiçek açtı; Antep fıstığı fiyatları yüzde 200 artabilir

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, "yeşil altın" olarak bilinen Antep fıstığı ağaçları, kuraklık nedeniyle mevsimi olmamasına karşın, "karagöz" adı verilen çiçek açmaya başladı. Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, kuraklık nedeniyle fıstık ağaçlarının erken uyanmaya başladığını, bu durumun rekolteyi etkileyip fıstık fiyatlarının yüzde 200 artması anlamına geleceğini söyledi.

Türkiye genelinde iklim değişikliğinden dolayı yeterli yağış düşmediği için kuraklık endişesi devam ediyor. Gaziantep’te önceki yıllarda sulanmayan fıstık ağaçları, kuraklık nedeniyle bazı çiftçiler tarafından sulanıyor.



100 bin dönüm alanda Antep fıstığı dikili olan Araban Ovası'nda ise bazı ağaçlar mevsimi olmamasına rağmen çiçek açtı. Üreticiler önümüzdeki yıllarda mahsul alamamaktan endişe ederken, ürünün olmamasının ise fiyatları ciddi oranda etkileyeceği öngörülüyor.



Antep fıstığı bahçelerindeki ağaçların küresel ısınmaya bağlı olarak mevsim normallerinin üzerinde sıcak olması ve kuraklık nedeniyle erken uyandığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı Altun, ilçenin önemli gelir kaynaklarından birisi olan Antep fıstığı için üreticilerin endişeli olduğunu söyledi.



Hasan Altun, bu mevsimde fıstık ağaçlarının uyuması gerekirken ağaçlardaki karagözlere bakıldığında çiçek açtığını bu durumun da ciddi zararlar verebileceğini dile getirdi.



Ağaç dallarında açan çiçeklerin soğuktan etkilenmesinin 2 yıl mahsulde ciddi kayba yol açacağını ve bunun da fıstık fiyatlarında artışa neden olabileceğine dikkat çeken Altun, şöyle konuştu: "Antep fıstığı bol olursa fiyatlar düşer. Gelecek yıl zaten fıstık yılı değil, bir de kuraklığın etkisi ile ürün neredeyse hiç olmayacak. Fıstık olmayınca fiyatlarda da yüzde 200 artış olabilir. Yağışlar olmaz ve ağaçlar iklime aldanmaya devam ederse rekolte en az yüzde elli oranında etkilenir. Fıstık üreticisi çiftçimizin yağmurdan başka çaresi yok. Tek umudumuz yağmurların bir an önce yağması."

Araban Ovası'nda fıstık üreticisi olan Seydi Vakkas Kaya ise önümüzdeki süreçte mahsul alamamaktan endişeli olduklarını söyleyerek, bölgeye baraj yapıldığında fıstık ağaçlarının ancak öyle kurtulabileceğini söyledi. (DHA)