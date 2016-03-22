'Kuraklık büyük felaketlere yol açabilir'



Çevre örgütü Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), 2050 yılına kadar dünyada su ihtiyacının yüzde 55 oranında artmasının beklendiğini belirterek, bu durumda su sıkıntısının baş göstereceği uyarısında bulundu. Susuzluk nedeniyle ortaya çıkacak ekonomik, ekolojik ve sosyal sorunların dünyayı yeni küresel krizlere sürükleyebileceği de gelen uyarılar arasında.

WWF'nin Berlin seksiyonu tarafından 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yapılan açıklamada halen 780 milyon insanın temiz sudan mahrum olarak yaşadığı, 2,6 milyar insanın da temel su gereksinimlerinin karşılanamadığı ifade edildi. Açıklamada iklim değişikliği, nüfus ve tüketimin artması nedeniyle su kaynaklarının azaldığı ve su kalitesinin düştüğüne vurgu yapıldı.

Örgüt ayrıca geçtiğimiz 100 yılda dünya genelindeki tüm nehir, bataklık ve göletlerin yüzde 50'sinin kuruduğunu da belirterek, ülkelere, su kaynaklarının düzenli kullanımı konusunda acil önlemler almaları çağrısı yaptı.

WWF uzmanlarından Philipp Wagnitz ise su sorununun sadece gelişmiş ya da kurak ülkeleri değil, dünya genelini etkileyecek bir sorun olduğunu kaydetti. İspanya'da meyve, Hindistan'da pamuk üretimi, Güney Afrika'da metal, Çin'de fosfor işletmelerinin büyük oranda su gücüne gereksinim duyduğunu ifade eden uzman, Alman sanayisinin de olumsuz yönde etkileneceğini vurguladı.

Çevre uzmanları bilinçli su tüketimini önerirken et tüketiminin azaltılması, pet şişe yerine musluk suyunun tercih edilmesi gerektiğine işaret ediyorlar.