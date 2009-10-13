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Dünya

Kuraklık 900 gemiyi mahsur bıraktı

Çin'in güneyindeki Şiciang nehrinde 900 kargo gemisi kuraklık nedeniyle suyun azalması nedeniyle mahsur kaldığı bildirildi.

13 Ekim 2009 03:00

Çin'in güneyindeki Guangşi eyaletinde bulunan Şiciang nehrinde 900 kargo gemisinin kuraklıktan dolayı suyun azalması nedeniyle mahsur kaldığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, eyalette Ağustos ayından beri devam eden kuraklık nedeniyle bölgede bulunan birçok kanalda su seviyesi üç metre azaldı.

Güvenlik nedeniyle yüklü halde 1,8 metre yüksekliği aşan gemilerin geçişine izin verilmediği açıklandı.

Yetkililer, Aralık ayından sonra kurak ayların başlayacağını belirterek, yıl sonuna kadar yağış miktarında artış olmazsa durumun daha da kötüye gideceğini kaydetti.

Bölgede gemi trafiğinin ne zaman normale döneceği hususunda bilgi verilmedi.

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