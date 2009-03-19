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Dünya

Kuraklığa karşı kurbağa nikâhı!

Hindistan'da yağmur tanrılarının yağmur yağdırmasını sağlamak için iki kurbağa törenle evlendirildi

19 Mart 2009 02:00

Hindistan'da yağmur tanrılarının yağmur yağdırmasını sağlamak için iki kurbağa evlendirildi.

İnterfaks ajansının haberine göre, kuraklığın yaşandığı Guvahati kentinde iki kurbağa için evlilik töreni yapıldı.

'Rüzgar' (Barun) adlı erkek kurbağa ile 'Şimşek' (Bijuli) adlı dişi kurbağanın düğününe 2 binden fazla kişi katıldı. Düğün töreninin ardından yeni evlilere sinek ve sivrisineklerden oluşan 'düğün yemeği' ikram edildi.

Yerel Hindu din adamlarının, yıllarca süren kuraklığı sona erdirmek umuduyla kurbağaları evlendirmeyi kararlaştırdığı ve belediyenin de buna itiraz etmediği belirtildi.

Yerel hükümet yetkilisi, tamamen kuruyan bölgelerine bu düğün töreninden sonra artık yağmur yağacağına inandığını söyledi.

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