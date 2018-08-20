Kur krizi: Türkiye'de olan Türkiye'de kalır mı?

T24 Haber Merkezi

Derleme: Gonca Tokyol

ABD’li papaz Andrew Brunson’ın yaklaşık iki yıllık tutukluluğun ardından serbest bırakılmamasıyla birlikte yükselen Ankara-Washington gerilimi, bir süredir ‘aşırı ısındığı’ belirtilen Türkiye ekonomisindeki sıkıntının günyüzüne çıkışının da göstergesi oldu. Türk Lirası, ABD Doları karşısında 2018’in en çok değer kaybeden para birimlerinden biri olurken; en çok tartışılan konuların başında ise ‘krizin’ Türkiye’yle sınırlı kalıp kalmayacağı geliyor.

Bazı uzmanlar, Türkiye’deki sorunun yayılabileceğini belirtirken; diğer bölümü ise bunun sadece tek ülkelik bir problem olduğunu savunuyor. 1977’den bu yana ekonomi yazan Robert J. Samuelson, Washington Post için kaleme aldığı yazısında gözlemcilerin büyük bir kısmının “Türkiye’de yaşananın Türkiye’de kalacağına” inandığını hatırlatıyor ve ekliyor; “Ekonomisi, dünyanın geri kalanını etkilemek için en basit tabirle çok küçük (tahminlere göre küresel GDP’nin yüzde 1.4’ü).”

Petersson Enstitüsü’nden C. Fred Bergten de, durumun çoğunlukla bir ‘Türkiye problemi’ olduğunu söylüyor. Avrupa’daki büyüme de bir yavaşlama ve Brezilya ya da Hindistan gibi gelişmekte olan marketlerden sermaye kaçışı gibi büyük yayılma efektleri görmeyi beklemediğini de sözlerine ekliyor.

Amerikan Girişimcilik Enstitüsü’nden Desmond Lachman ise The Hill’deki yazısında o kadar da umutlu değil. “Türkiye, borçlarının yükümlülüklerini yerine getirecek ve döviz denetimini dayatacak” diyen Lachman’a göre bu durum, diğer borçlu ülkelerden sermaye kaçışına yol açacak, küresel toparlanmayı zayıflatacak ve ABD ekonomisini etkileyecek.

Uluslararası Finans Enstitüsü’nden (IIF) Hung Tran’a göre de zayıf politikalarla yönetilen, borçları artan ve belirgin cari açığa sahip olan, Türkiye’yle benzer politikalara sahip gelişmekte olan ülkelerin sermaye kaçısı karşısındaki en korunmasızlar olduğunu söylüyor. Bu ülkelere Güney Afrika, Endonezya ve Mısır da dahil.

IIF’nin yaptığı son anket ise TL’deki değer kaybından sonra herhangi bir büyük para akınının tespit edilmediğini gösteriyor.