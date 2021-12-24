Kur korumalı mevduatta ana paradan eksilme yaşanabilir

Kur korumalı TL vadeli mevduatın detayları belirlendi. Sistemde herhangi bir alt ve üst limit olmazken birçok defa mevduat ürününden yararlanılabilecek.

Merkez Bankası'nın politika faizinin 300 baz puan üstüne kadar bankalar mevduat faizini artırabilecek.

Bunun dışında hesabın vade öncesinde kapatılması halinde hesabın kapatıldığı tarihte Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte Merkez Bankası'nın açıkladığı döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenecek. Aradaki fark, banka tarafından Hazine'ye aktarılmak üzere TCMB'nin ilgili hesabına atılacak.

Ekonomi Manşet'in haberine göre örneğin 3 ay vadeyle Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününe 10 bin lira para yatırıldı. 20 gün sonra paraya ihtiyaç oldu ve çekildi, doğal olarak işleyen tüm faiz siliniyor. Ancak hesap açılırken doların 11 lira olduğunu varsayalım. 10 bin liranın 11 lira kurdan karşılığı ise 909 dolar ediyor.

Hesabın kapatıldığı gün Merkez Bankası dolar alış kurunu 10 lira açıkladı olursa, hesap açılırken 11 lira kurdan 909 dolar eden paranın karşılığı 9090 lira etmiş olacak. Yani ana paradan 910 lira Hazine'ye aktarılmak üzere Merkez Bankası'nın hesabına geçecek.

İşte o madde

8. Vadeden önce hesabın kapatılması halinde;

a. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'deTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına ilişkin ödeme yapılmaz.

b. Hesabın kapatıldığı tarihte saat 11:00'deTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca ilan edilen kurun vade başında esas alınan kurdan düşük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldığı tarihte saat 11:00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kurundan hesap bakiyesi güncellenir. Aradaki fark banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilgili TL hesabına aktarılır.