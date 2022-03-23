Vade sonu döviz tutan kur korumalı hesaplarda kambiyo vergisi sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruf vade sonunda Döviz olarak tutulursa vergi alınmayacak.

Kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik yeni bir Cumhurbaşkanı kararı yürürlüğe girdi.

Kur korumalı mevduat hesabındaki tasarruflar vade sonunda döviz olarak değerlendirilirse vergi alınmayacak.



Normalde binde iki olan kambiyo gider vergisi, kur korumalı mevduat hesaplarında 0 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı kararına göre, dövizini kur korumalı mevduat hesabına koyarak dövizden TL'ye geçen vatandaş ve şirketler, vade bitiminde TL olarak alacakları paralarını dövize çevirmeyi tercih ederse binde iki oranındaki banka ve sigorta muamele vergisini ödemeyecek.

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