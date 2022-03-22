Kur korumalı mevduat sahipleri ne kadar kazanacak?

Kur Korumalı mevduat (KKM) sistemindeki 3 aylık vadeli hesapların, vade sonu bu hafta doluyor. KKM hesaplarına ilk giren 3 aylık vadeli hesapların kazançları ise yüzde 27,5 olarak hesaplandı.

Dünya gazetesinin haberine göre 23 Aralık gününde dolar/TL kuru 11,63 lira seviyesinde. Kur dün Merkez Bankası tarafından ise 14,86 lira olarak açıklandı. Söz konusu süre zarfından dolardaki artış yüzde 27,5. 23 Aralık günü 100 bin TL'lik KKM hesabı açan bir mevduat sahibinin hesabı 127,5 bin liraya çıkacak. 27,5 bin liranın 4,5 bin lirasını mevduat faizi nedeniyle banka, 23 bin lirasını da Hazine karşılayacak.

Aynı gün yine aynı kur üzerinden 300 bin liralık KKM hesabı açtıran bir mevduat sahibinin hesabı ise 382 bin liraya yükselecek. Basit bir hesapla 23 Aralık günü 11,63 liralık dolar/TL kuruyla 300 bin lira ile 25,8 bin dolar alınabiliyordu. Bugün 25,8 bin doların karşılığı 382 bin TL’ye çıktı. Yani mevduat yatırımcısı 382 bin lira alacak. Bunun yüzde 17 faizden 15 binini banka ödeyecekken kalan 67 binini Hazine ödeyecek.