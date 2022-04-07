Kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 695,7 milyar TL'ye yükseldi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar 1 Nisan haftasında artış gösterdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 610,4 milyar TL'den, 695,7 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 461,7 milyar TL'den 5 trilyon 490 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 6 trilyon 40,3 milyar TL'den 5 trilyon 965,9 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 797,2 milyar TL'den 802,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 224,1 milyar TL'den 232,7 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 164,3 milyar TL'den, 162,75 milyar TL'ye yükseldi.