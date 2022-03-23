"Kur korumalı mevduat gibi saçma bir enstrüman dünya tarihinde yok; devlet, kullanmadığı borç için faiz ödeyeceğini ilan etti"

Doğru Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meriç Köyatası, Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar'a kur korumalı mevduatın maliyetine ilişkin açıklamalarda bulundu. Dündar'ın köşesinde yer verdiği bilgilere göre Köyatası kur korumalı mevduatın maliyetinin nisandan sonra katlanarak artacağını ifade ederek "Belki 100 milyar lirayı aşacak" dedi.

Köyatası "Kur Korumalı Mevduat gibi saçma bir enstrüman dünya tarihinde yok!" diyerek "Devlet kendi almadığı, kendi kullanmadığı, bankacılık sisteminin kullandığı borç için tasarruf sahibine açıktan faiz ödeyeceğini ilan etti!" dedi.

Köyatası'nın kur korumalı mevduata ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle:

"Sıkıntımız şu: Vade sonunda dolar 2 lira artarsa, 40 milyar dolar için elde edilecek getiri 80 milyar lira olacak. 23 milyar lirasını bankalar faiz olarak ödeyecek. Kalan 57 milyar lirayı Hazine ve Merkez Bankası ödeyecek. Nereden ödeyecek? Milletten topladığı vergilerle ödeyecek. Milletin mazot alırken, benzin alırken verdiği dolaylı vergilerle ödeyecek. Dolar kuru Nisan ayında, Mayıs ayında bu seviyelerde kalmayacak ki. En az 2 lira belki de 3 lira artacak. Dolar 3 lira arttığında, Devletin ödeme garantisi verdiği faiz farkı 100 milyar lirayı bulacak. İşte o nedenle savaş nedeniyle dünyada petrol fiyatları yüzde 30 artarken Türkiye'de akaryakıt fiyatları yüzde 100 artıyor. 84 milyon kişi, 300 bin kişinin mevduatına ekstradan faiz ödüyor. Dünyada böyle bir garabet yok demiştik. Gerçekten, devlet (dolayısıyla millet) kendi almadığı borç için faiz ödüyor"

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