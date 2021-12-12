Kur’an kursunda istismara uğrayan çocukların aileleri: Tehdit edilip şiddete de maruz kalmışlar

Erzurum’da Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı merkez Palandöken ilçesinde bulunan Hacı Bahattin Evgi yatılı erkek Kur’an kursunda 7 çocuk cinsel istismara uğradı. Aileler çocukların tehdit edilip şiddete de maruz kaldıklarını söyledi.

Gerçek Gündem'den Fırat Fıstık'ın haberine göre, yeğeni istismara maruz kalan K.K.'nın, “Biz oğlumuzu kursa verdiğimizde iyiydi. Bir zaman sonra içine kapandığını fark ettik. Aslında biz de şüphelenmiştik. Genel olarak kursu istemiyordu biz de ona yorduk. Yatılı bir kurstu bu ve haftasonu eve geldiğinde vücudunda morluklar görüyorduk. Soruyorduk kendisine, ‘arkadaşlarla oynarken düştük’ diyordu. Bir ara burnu kırıldı, kolu iki kere çatladı. Meğerse bu hoca yapıyormuş hepsini. İstismarın yanında şiddet de varmış” dedi.

"Sürekli halde sistematik olarak taciz ve istismar söz konusu"

K.K. şu ifadeleri kullandı:

"İçki de içiyormuş bu kişi sürekli. Gece olunca kameraları çeviriyormuş. Sürekli halde sistematik olarak taciz ve istismar söz konusu. Çocuklar da seslerini çıkarmamışlar. Tehdit etmiş."

"Geceleri güvenlik kameralarını ters çeviriyormuş"

Geceleri güvenlik kameralarını ters çeviriyormuş. Benim en çok kızdığım diğer hocalar ve müdür. Nasıl kameraların sürekli ters çevrildiğini, kapatıldığını görmezler? Çocuklara porno filmler bile izletiyormuş. Bir de bunları yaparken videolar çekiyormuş"

Şikâyetler görmezden gelinmiş

Ailelerin anlattıklarına göre istismarın yanında çocuklara hırsızlık da yaptırılmış, daha önce, kurstaki başka bir hoca tarafından istismarcı hoca şikayet edilmiş ancak görmezden gelinmiş.