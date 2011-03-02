-KÜPELİ MİLLETVEKİLİ MECLİSE ALINMADI ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Kenya'da küpeli milletvekili meclise alınmadı. Güneş gözlükleri de takan milletvekili Gidion Mbuvi, diğer milletvekillerinin Mbuvi'nin giyim tarzının meclisin itibarına uymadığına karar vermesi üzerine dünkü oturuma alınmadı. Meclis Başkanı Yardımcısı Farah Maalim, meclise daha önce küpeli erkek milletvekilinin girmediğini, Mbuvi'nin giyiminin ve tutumunun meclisin itibarına uymadığını söyledi. "Zengin adam" lakaplı 35 yaşındaki milletvekilinin yandaşları, Maalim'i hoşgörüsüzlükle suçladı. Mbuvi'nin başkent Nairobi'den geçen yıl milletvekili seçildiği kaydedildi.