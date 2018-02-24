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Küpeli Dağı'nda çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, Küpeli Dağı kırsalında tespit edilen bir grup PKK'lı teröriste yönelik dün düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, mağara içerisindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

24 Şubat 2018 19:21

ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK\'ta, Küpeli Dağı kırsalında tespit edilen bir grup PKK\'lı teröriste yönelik dün düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada, mağara içerisindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramada, teröristlere ait 3 kalaşnikof tüfek, 1 roketatar, el yapıma patlayıcı düzenekleri ile çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Küpeli Dağı bölgesinde düzenlenen terör operasyonuyla ilgili Şırnak Valiliği\'nce yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:
\"İlimiz Merkez ilçesi Küpeli Dağı (Gabar) kırsalında, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlara ait sığınak ve barınakları tespit edip imha etmek maksadıyla 23 Şubat 2018 günü saat 16.30 sıralarında, Akçay 6’ncı P.Komd.Tug.K.\'lığı unsurlarınca icra edilen \'Kılıç-3\' operasyonu esnasında, bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmıştır. Akabinde derhal temas bölgesine Şırnak JÖH Tb.K.\'lığından ve Çakırsögüt J.Komd.Tug.K.\'lığından unsurlar sevk edilmiş olup, bir mağara içerisinde tespit edilen teröristlerle çıkan çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bölgede yapılan aramalarda; 3 adet Ak-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, yanında bol miktarda mühimmat, el yapımı patlayıcı düzenekleri ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir.\"

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